"Відьмак" від Netflix: дата виходу, актори, фото і де дивитися онлайн

"Відьмак" від Netflix - один з найбільш очікуваних серіалів 2019 року, який може замінити "Гру престолів" в статусі кращого ТВ-продукту сучасності до виходу пріквела.

Коли вийде "Відьмак"

Старт 1 сезону намічено на 20 грудня 2019 року на телеканалі Netflix.

Про що "Відьмак"

Серіал будується навколо пригод відьмака Геральта - професійного мисливця на чудовиськ і різну нечисть.

Генрі Кавілл Netflix

Сценарій адаптації буде заснований на романах Анджея Сапковського, які розповідають про мандри Геральта з Рівії, відьмака школи Білого вовка. На даний момент існує 8 повноцінних книг і кілька оповідань. З чуток, для сценарію візьмуть перші два романи - "Останнє бажання" і "Меч Призначення".

Цікавий факт: 31 серпня 2018 року в своєму акаунті в Твіттері Лорен Шмідт повідомила, що сценарій для першого сезону серіалу готовий. Команда письменників відзначила цю радісну подію, випивши 4 пляшки горілки популярного польського бренду.

Геральт відмінно володіє мечем і має в арсеналі безліч бойових заклинань, що дозволяють йому успішно справлятися зі своєю небезпечною роботою, володіє знаннями в алхімії.

Центральна сюжетна лінія буде розвиватися навколо відносин Геральта і юної княжни Цири, для якої відьмак практично став батьком.

Кадри з "Відьмака" Netflix

На даний момент планується зняти один (а можливо і два) сезон по 8 епізодів. Серії триватимуть по 50 хвилин. Відповідно до політики все епізоди першого сезону серіалу будуть викладені відразу ж на сайті Netflix, де їх можна буде подивитися онлайн по платній підписці.

Де дивитися "Відьмака"

У відповідності з політикою всі епізоди першого сезону серіалу будуть викладені одночасно на сайті Netflix, де їх можна буде переглянути онлайн по підписці, яка коштує від 8 доларів в місяць.

Як знімали "Відьмака"

Шоураннером, тобто людиною, яка відповідає абсолютно за все в серіалі - сценарій, просування, організацію роботи знімальної команди, була призначена Лорен Шмідт Хіссріч. Раніше вона була задіяна в серіалах "Шибайголова", "Захисники" і "Західне крило".

Фанати висловили побоювання, що творці можуть занадто сильно відійти від джерела. Однак їх тут же поспішили заспокоїти:

"Проект буде визначатися як польский, тому що він вірний слов'янському стилю. Він відрізняється від "Гри престолів" або "Володаря кілець". Для Заходу слов'янський підхід до світу, специфічний гумор - екзотика. Одяг, традиції, все це інше", - заявили на Netflix.

Вона заспокоїла фанатів, повідомивши, що робота над серіалом ведеться, слов'янський колорит буде збережений, і вся жорстокість світу Відьмака буде показана. Швидше за все це може означати наявність великої кількості кривавих і еротичних сцен, що будуть надавати серіалу подібності з "Грою престолів".

Постер "Відьмака" Netflix

Хто знімав "Відьмака"

На радість фанатів Відьмака, до проекту приєднався Томаш Багінскі. Він відомий як режисер роликів для гри "Відьмак 3": Дике Полювання. Однак, режисерувати серіал Багінскі не буде - він поки задіяний як продюсер.

Томаш Багінскі PlayGround

Також продюсерами числятьсяШон Деніел, який раніше працював над останніми частинами фільмів "Мумія" і Джейсон Браун. З польської сторони виступить Янек Сивко.

Нещодавно стало відомо, що до проекту підключився Алік Сахаров - оператор і режисер, який зняв кілька епізодів серіалів "Чорні вітрила" і "Гра престолів".

Також до знімальної команди "Відьмака" приєдналися художник по костюмах Тім Аслан і оператор Гевін Стразерс. Обидва працювали разом з Сахаровим над "Чорними вітрилами".

Де знімали "Відьмака"

Зйомки "Відьмака" проходили в Східній Європі. Перший сезон робили недалеко від Будапешта на кіностудії Korda Studios. На ній є локації середньовічного комплексу, що дозволяють передати атмосферу світу Відьмака.

Серед інших місць для зйомок - Україна, Словаччина, Чехія, Польща.

Також деякі сцени знімалися в Південній Африці.

Перші кадри "Відьмака"

1 липня в Instagram виконавця головної ролі Генрі Кавілла ( "Бетмен проти Супермена") з'явилися фото перших кадрів серіалу.

Вцірі - прийомна дочка Геральта @henrycavill

Навколо цього персонажа буде закручений сюжет @henrycavill

Кохана Геральта - Йенніфер @henrycavill

Геральт @henrycavill

Відьмак @henrycavill

Трейлер "Відьмака"

У мережі поки що немає трейлера "Відьмака". У 2018 році Netflix випустив тизер, в якому можна побачити Генрі Кавілла в новій роли.

Повноцінний трейлер буде додано, коли він з'явиться в мережі.

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