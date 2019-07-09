"Світ дикого заходу": де дивитися онлайн 3 сезон, фото, актори

"Світ дикого заходу" від каналу HBO – це фантастичний серіал, в основі сюжету якого лежить однойменний фільм за оригінальним сценарієм Майкла Крайтона, що вийшов в далекому 1973 році.

Серіал настільки успішний, що отримав третій сезон відразу після прем'єрного показу перших серій другого. Він має дуже високі рейтинги, і глядачі чекають продовження.

Коли вийде 3 сезон "Світу дикого заходу"?

Творці серіалу Джонатан Нолан і Ліза Джой, відразу після новини про продовження, попередили шанувальників, що зйомки займуть досить-таки тривалий час. А недавно стало відомо, що світ побачить новий сезон тільки в 2020 році.

Зйомки серіалу повинні були початися в кінці березня, а закінчитися на початку жовтня, але це непідтверджена інформація.

Також кажуть, що новий сезон буде складатися з восьми епізодів, на відміну від перших двох, в яких серій було по десять в кожному.

Про що серіал "Світ дикого заходу"?

Дія розгортається в далекому і високотехнологічному майбутньому. У розважальному парку "Світ дикого заходу" кожна людина може втілити будь-які свої фантазії з андроідами без всякого страху бути спійманими на гарячому або ж засудженими. І ніхто з них навіть не думає про те, що коли-небудь машини можуть збунтуватися ...

Перший сезон

Слухняні андроїди, готові виконати будь-яку забаганку своїх багатих панів, раптом починають давати збої. У Долорес і Мейв з'являються перші спогади, через що вони відчувають себе погано. Організатори парку і техніки намагаються розібратися з цими збоями, але не досягають успіху.

Паралельно розвивається історія Логана і Вільяма, двох друзів, які приїхали розважитися. Здається, вони вибрали для цього аж ніяк не найкращий час ...

Другий сезон

Долорес разом з іншими роботами контролює повстання машин, вона прагне до свободи і усвідомлює себе як особистість. Мета – вирватися в реальний світ, отримати можливість жити по-людськи і мати права. Мейв, в свою чергу, займається пошуками своєї улюбленої дочки.

Тим часом Бернард розуміє, що власники парку мають найбільший архів компромату, оскільки все, що відбувалося в межах розважального комплексу, записувалося на відео ...

Про що буде 3 сезон серіалу "Світ дикого заходу"?

Знімальна команда вважає, що ніщо не підігріває інтерес глядача так, як невідомість, і тому практично вся сюжетна інформація міститься потай. Фанатам залишається задовольнятися фіналом другого сезону, власними теоріями і нечисленними натяками від творців.

Можна зробити однозначний висновок, що сюжет третього сезону не обмежуватиметься парком розваг, тому що Долорес вдалося вибратися за його межі. Варто припустити, що разом з нею будуть Бернард і Шарлотта. Якусь роль в цьому, якщо судити по першому трейлеру, зіграє новий герой Аарона Пола.

Творці пообіцяли глядачам новий парк в сеттінгу Другої Світової війни, в мережі з'явилися фотографії зі зйомок. Швидше за все, саме там і проявить себе новий головний антагоніст, про якого поки що теж нічого невідомо, крім того, що цю роль виконає відомий французький актор Венсан Кассель.

Де дивитися серіал "Світ дикого заходу"?

Перші два сезони серіалу "Світ дикого заходу" транслювалися на телеканалах Амедіа Преміум і Че. Швидше за все, третій сезон також буде показаний по телевізору одразу після прем'єри.

Ще серіал можна буде подивитися на Амедіатеці, як і інші гучні серіальні новинки. Іноді власники сервісу влаштовують вигідні акції, наприклад, фінальний сезон "Гри престолів" можна було подивитися безкоштовно протягом тижня після реєстрації.

Хто знімав "Мир дикого заходу"?

Зрозуміло, над новим сезоном працюють творці серіалу Джонатан Нолан і його дружина Ліза Джой. Режисери від серії до серії будуть змінюватися. Поки що невідомо, хто буде виступати в якості продюсерів.

Акторський склад

Основний акторський склад залишиться незмінним, до своїх ролей повернуться Еван Рейчел Вуд (Долорес Абернаті), Тесса Томпсон (Шарлотта Хейл), Джеффрі Райт (Бернард Лоу), Тенді Ньютон (Мейв Міллі), Ентоні Хопкінс (Роберт Форд), і інші.

Під час недавньої конференції Бен Барнс сказав, що творці "Світу дикого заходу" люблять загравати з часом, тому там нерідко раптово з'являються померлі або зниклі персонажі. Так і не зрозуміло, чи є це натяком на хоча б епізодичну участь в сюжеті персонажа Логана Делоса.

Також відомо, що до акторського складу приєдналися Аарон Пол, Венсан Кассель і Ліна Уейт.

Трейлер "Світ дикого заходу" 3 сезон

20 травня фанати серіалу зраділи, тому що в мережі з'явився перший трейлер майбутнього сезону.

Він є своєрідною презентацією нового персонажа, якого виконає актор Аарон Пол.

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