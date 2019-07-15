Серіал "Велика маленька брехня": трейлер і відгуки на 2 сезон

У другому сезоні серіалу "Велика маленька брехня" кіноглядачі зможуть побачити, як завершиться історія декількох сімейств, які пов'язує одна велика таємниця з минулого.

Дія починається відразу після завершення подій першого.

Коли виходить другий сезон?

Робота над другим сезоном улюбленого глядачам телесеріалу почалася навесні 2018 року, практично через рік після того, як був завершений перший. Пілотна серія другого сезону вийшла 9 червня 2019 року.

Головною перешкодою для початку роботи над другим сезоном стала відсутність першоджерела. Серіал базується на книзі Ліани Моріарті. Всі події, які автор розповідає в романі, вдалося укласти в перший сезон. Тому між першим і другим сезоном пройшло два роки: знімальній групі довелося звертатися в Моріарті для відновлення співпраці і чекати, коли вона напише продовження.

Спочатку другий сезон знімати не планувалося. Пов'язано це, по-перше, з тим, що книга Моріарті повністю розкрита в першому сезоні, а по-друге з зайнятістю виконавців головних ролей. Однак після успіху першого сезону HBO вирішили, що є необхідність продовжувати історію і довести незавершені сюжетні лінії до кінця.

Дивитися трейлер 2 сезону "Велика маленька брехня"

Хто грає в серіалі?

У серіалі режисерові вдалося зібрати "сузір'я" акторів і актрис першої величини. Тут можна побачити Різ Уізерспун, Ніколь Кідман, Адама Скотта, Сару Бейкер і інших. У новому сезоні до зоряного касту приєдналася неповторна Меріл Стріп, яка зіграє роль матері жорстокого Перрі Райта, зіграного Олександром Скарсгардом.

До речі, цікаво, що роль для Меріл Стріп була написана спеціально: письменниці, перу якої належить першоджерело, хотілося побачити в титрах ім'я своєї улюбленої актриси.

Про що "Велика маленька брехня"

Історія починається в простій невеликій школі. Батьки декількох дітей втягнуто в неприємні події: учнів звинувачують в тому, що вони знущалися над однокласницею. Незабаром в події виявилася втягнутою вся школа, учні та викладачі якої розділилися на два протиборчі табори ... І з'ясовується, що не все так просто, як здається на перший погляд. Мова йде не про прості шкільні конфліктах між дітьми, а про історію, що йде своїм корінням в далеке минуле.

Історія полюбилася глядачам перш за все тим, що вона розповідає про непрості, але актуальні для кожного сімейні відносини. Діти та їхні матері, любов і насильство, зрада і вірність ... І брехня, яка є в кожній родині і яку всі ретельно намагаються приховувати до тих пір, поки вона не виривається назовні, змітаючи все на своєму шляху.

У другому сезоні героям належить змиритися з тим, що трапилося в першому, і навчитися жити новим життям. Мадлен повинна опиратися нововиниклим в її житті спокусам, Селеста все ще переживає втрату чоловіка, більш детально будуть розкриті долі Бонні і Ренати ... Перрі, який загинув в кінці першого сезону, може повернутися в серіал (сам актор натякає на те, що його героя глядачі ще побачать на екрані). Мері Луї Райт (Меріл Стріп) приїжджає в місто, щоб розслідувати загибель сина і побачитися з онуками ...

Це - далеко не всі події, які відбуватимуться в другому сезоні: подейкують, що в сценарії події закручені ще сильніше, ніж в першоджерелі, тому нудьгувати глядачам не доведеться.

Хто грає в "Велика маленька брехня"?

Незважаючи на те, що дії першоджерела відбуваються в Австралії, зйомки велися в Америці. Знімати серіал в Австралії було б занадто накладно.

Цікаво, що зйомки першого сезону зблизили Ніколь Кідман і Різ Уізерспун настільки, що вони навіть придбали собі ділянки по сусідству в Нешвіллі.

Заради того, щоб зіграти в серіалі, Різ Уізерспун довелося відмовитися від участі у фільмі "Зменшення", а Ніколь Кідман не вдалося виконати роль матері головної героїні в блокбастері "Чудо-жінка". До речі, це - перша робота Ніколь Кідман в серіалі після "Бангкок-Хілтон", який вийшов в 90-х

Після завершення зйомок другого сезону Кідман і Уізерспун купили права на наступну книгу Моріарті - роман "Дійсно винен". Швидше за все, екранізація його не за горами. Актриси будуть продюсувати новий серіал.

Хто зняв "Велика маленька брехня"?

У другому сезоні до зйомок приступив новий режисер. У першому сезоні режисером був Жан-Марк Валлі, у другому з акторами працює Андреа Арнольда.

Відгуки на "Велика маленька брехня" 2 сезон

Незважаючи на скепсис по відношенню до продовження, 2 сезон явно виправдовує очікування фанатів. На популярному сайті Rottentomatoes його рейтинг становить 96%.

"Другий сезон був творчим ризиком. Але поки що рішення про продовження історії варто того, щоб за ним стежили", "На щастя, ці перші кілька епізодів настільки ж захоплюючі, як і попередні. Сцени стрімко змінюються, але не відставати від темпу - не проблема: ці емоційні американські гірки - дуже весело","Велику маленьку брехню" потрібно обов'язково побачити знову", "Є більше секретів і більше ганьби. Повинно бути цікаво подивитися, чим все це закінчиться", - написали в коментарях на сайті.

Критики також сприйняли його прихильно.

"Уже в перших серіях другого сезону "Велика маленька брехня" пропонує одні з кращих психологічних сюжетів на телебаченні", - хвалить історію The Atlantic.

"Серіал виглядає чудово, звучить чудово, і в ньому грають одні з кращих акторів на нашій дуже людній планеті", - зауважує критик порталу Roger Ebert.

"Які б слова ви не вибрали для опису "Великий маленької брехні", новий сезон виглядає таким же захоплюючим, як і перший", - вважає оглядач Boston Herald.

Де дивитися "Велика маленька брехня" 2 сезон?

Подивитися серіал "Велика маленька брехня" можна на сайті HBO після реєстрації.

Також транслює другий сезон сервіс Amediateka (подивитися серіал можна буде як на мові оригіналу, так і в дубляжі).

Другий сезон серіалу - справжній подарунок для всіх поціновувачів якісного кіно, сімейних драм і захоплюючих сюжетних перипетій. До того ж, рідкісний серіал може похвалитися такою кількістю "зірок" першої величини в головних ролях, на гру яких, безсумнівно, варто помилуватися будь-якому киноману.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.