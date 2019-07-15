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Серіал Табу 2 сезон: де дивитися, трейлер, фото

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"Табу" – захоплюючий британський серіал, що став "сімейним" проектом актора Тома Харді і його батька Чіпса. Перший сезон вийшов на екрани в 2017 році і з тих пір шанувальники з нетерпінням чекають продовження.

Хто приступить до зйомок другого сезону, який буде його сюжет і коли ж він нарешті вийде на екрани?

Коли вийде другий сезон серіалу "Табу"?

Прем'єра першого сезону британського серіалу "Табу" відбулася в січні 2017 року, і після його закінчення будь-яких новин про плановане продовження не з'являлося. Однак тепер його фанати можуть не сумніватися в виході другого сезону – про це оголосили офіційні представники BBC і FX.

Серіал Табу 2 сезон: де дивитися, трейлер, фото

Створення продовження сильно затягнулося, це пов'язано з сильною завантаженістю графіків його сценариста – Стівена Найта і Тома Харді. Проте, до зйомок приступлять вже на початку наступного року, а прем'єра відбудеться 14 листопада 2020 року. Нова глава саги буде складатися з восьми епізодів.

Творці обіцяють, що при гарячому інтересі телеглядачів цей сезон теж не стане останнім.

Про що серіал "Табу"?

Серіал розповідає про Джеймса Ділейні – сина британського джентльмена, який ось уже десять років вважається загиблим. На диво всім він несподівано з'являється на похоронах батька – неабияк пошарпаний життям, з диким поглядом, туземськими татуюваннями по всьому тілу і жменькою алмазів в кишені. Десять років він перебував в африканському рабстві і нарешті повернувся на батьківщину.

Серіал Табу 2 сезон: де дивитися, трейлер, фото

Події першого сезону

Появі Ділейні-молодшого не радий ніхто, так як це повністю руйнує всі плани інших претендентів на спадщину його батька. Зведена сестра Джеймса в шоці, а її чоловік в люті, адже він уже спав і бачив, як заволодіє фамільною нерухомістю.

Але більше всіх розгнівані представники Ост-Індської компанії, адже вони вже майже заволоділи остовом Нутка – крихітним шматком землі в західній півкулі. Тридцять років тому Горацій Ділейні виміняв його у індіанців на намиста і скельця, а тепер це вкрай стратегічно важливий об'єкт. Вони вже домовилися з сестрою Джеймса про викуп острова за хороші гроші, але його поява порушила план, адже Ділейні-старший заповідав землю синові, а той не збирається продавати її ні за які гроші і шле покупців подалі.

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Протягом усіх восьми епізодів першого сезону головного героя чекало безліч небезпек і нелегких випробувань. Він упевнений, що його батько був отруєний, і твердо має намір знайти і покарати вбивцю. Його мало не вбив кілер, але він обчислив його і жорстоко розправився з найманцем. Його оточували інтриги, змови і зради, але він твердо йшов до своєї мети і мстив кривдникам. Його примудрилися засадити до в'язниці, але і там він знайшов вихід.

Серіал Табу 2 сезон: де дивитися, трейлер, фото

Що чекати в другому сезоні?

Фінал першого сезону залишився відкритим, а подальша доля головних героїв – невідомою. З боєм вони занурилися на корабель і вийшли в море, попрямувавши у бік Америки. Творці підготували добрий грунт для продовження історії, але поки про сюжет другого сезону відомо дуже мало.

Очевидно одне – перший сезон був лише преамбулою, і всі найголовніші події чекають глядачів в майбутньому. Герой вирушає в смертельно небезпечну подорож до Нового Світу, де його і чекають захопливі пригоди. Крім цього, йому належить втілити в життя свій задум – побудувати власну грандіозну флотилію, яка стане першим конкурентом індійської торгової компанії. Очевидно, що цим він наживе чимало нових ворогів.

Серіал Табу 2 сезон: де дивитися, трейлер, фото

Де дивитися другий сезон серіалу "Табу"?

Другий сезон серіалу буде виходити з листопада 2020 по січень 2021 року. Кожна нова серія буде щотижня транслюватимуться по британському телеканалу "BBC One" і американському "FX". Також серії можна буде подивитися на офіційному сайті LostFilm.

Разом з усім світом російськомовні телеглядачі зможуть побачити нові епізоди за такими телеканалам як "TV1000", "Premium HD", "ViP Premiere" і в онлайн-кінотеатрі "ViP Viasat Play".

Хто буде знімати другий сезон серіалу "Табу"?

Творці проекту – Том Харді і його батько Чіпс Харді. Том також виступив і як виконавчий продюсер, і як сценарист серіалу, а також знявся в головній ролі. Його участь продовжиться і в другому сезоні.

Сценарій до першого сезону написав Стівен Найт, відомий по успішному серіалу "Гострі козирки". Цікавий факт: взятися за сценарій нового проекту він погодився тільки з умовою, що Том Харді знімається в його фільмі "Лок". На даний момент Стівен вже майже закінчив роботу над сценарієм другого сезону.

Том Харді і Стівен Найт

Том Харді і Стівен Найт

BBC

В якості виконавчого продюсера виступив знаменитий Рідлі Скотт, відомий за серіалом "Хороша дружина", фільмами "Гладіатор", "Марсіанин" і багатьма іншими.

У другому сезоні однозначно продовжаться пригоди Джеймса Ділейні, і його як і раніше буде блискуче грати Том Харді. Головного антагоніста героя – Стюарда Стренджа, главу Ост-Індської компанії, зіграв Джонатан Прайс. Швидше за все, їх протистояння продовжиться і в другому сезоні.

Серіал Табу 2 сезон: де дивитися, трейлер, фото

Багато важливих персонажів, наприклад сестра Зілфа (її зіграла Уна Чаплін), загинули в першому сезоні на велике розчарування фанатів. Проте, в продовженні очікується поява нових героїв, але повний склад акторів поки не розкривається.

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Перші фото і тизер другого сезону серіалу "Табу"

На жаль, творці серіалу не можуть поки що порадувати шанувальників першими фото або трейлером довгоочікуваного другого сезону. Чекати його виходу більше року, і перший тизер з'явиться тільки ближче до цього часу. А поки що у глядачів є час, щоб переглянути (а може бути і подивитися вперше) цей похмурий і захоплюючий серіал, а також перегорнути кадри зі зйомок першого сезону, щоб згадати його неповторну атмосферу.

Серіал Табу 2 сезон: де дивитися, трейлер, фото
Серіал Табу 2 сезон: де дивитися, трейлер, фото
Серіал Табу 2 сезон: де дивитися, трейлер, фото

Де і як буде зніматися другий сезон серіалу "Табу"?

Дія серіалу відбувається в Англії 18 століття, тому більша частина зйомок відбувалася в Лондоні і його околицях. Режисер не бажав використовувати спеціальні знімальні павільйони, тому всі інтер'єри та будівлі реальні, і творцям довелося неабияк потрудитися, щоб створити атмосферу того часу. Зйомки також проходили в містечку Хетфілд і його дивовижних маєтках.

Так як до роботи над другим сезоном приступлять лише в кінці 2019 року, будь-якої інформації про знімальний процес поки що немає. Очевидно, що, слідуючи за головним героєм, знімальній групі доведеться досліджувати нові місця. Можливо навіть, що зйомки будуть проходити на іншому континенті – адже саме туди відправився Джеймс Ділейні.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Місце
Великобританія
Тег
серіал
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