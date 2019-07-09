Серіал "Пенніуорт": де дивитися онлайн, актори, фото, трейлер

Новий серіал від американського телеканалу Epix розкриє таємниці минулого життя одного з головних героїв історії про Бетмена – його вірного дворецького Альфреда Пенніуорта.

Звідки він взявся і як познайомився з Томасом Уейном? Як колишній офіцер спецназу став помічником і дворецьким героя? Вся його історія в новому захоплюючому і шалено красивому серіалі.

Коли вийде серіал "Пенніуорт"?

Зйомки серіалу почалися 21 листопада 2018 року. Трохи більше, ніж через півроку його вже готові випустити на екрани. Першу серію глядачі побачать 28 липня 2019 року. Міні-серіал буде складатися з 10 серій. "Пенніуорт" вже дуже добре показав себе на тестових переглядах.

Про що серіал "Пенніуорт"?

Дія серіалу буде розгортатися в альтернативній DC-версії Лондона 60-х років. У центрі сюжету доля молодого Альфреда Пенніуорта. Цей герой – невід'ємна частина історії про Бетмена. Створений сценаристом Бобом Кейном і художником Джеррі Робінсоном, вперше він з'являється в коміксах навесні 1943 року. Це найважливіша людина в житті Брюса Уейна, який втратив обох батьків. Він замінить хлопчикові батька і виховає його, стане опікуном і вірним дворецьким Брюса, а також надійним помічником Бетмена.

Він не тільки асистент, а й найближча людина для Брюса, що дбайливо зберігає його таємницю. У той же час Альфред Пенніворт – сама темна конячка в історії про Бетмена. Звідки він узявся і як став найважливішою людиною в житті героя? Саме на ці питання відповідає новинка.

У серіалі глядач побачить минуле Альфреда і все, що відбувалося до появи Бетмена. Герой постане симпатичним і шалено привабливим юнаків з хорошими манерами і гострим язиком. Важко повірити, але цей чарівний хлопець – досвідчений боєць і тренований вбивця.

Завершивши службу в британському спецназі SAS, молода людина намагається почати жити мирним життям. У Лондоні він разом з товаришами по службі відкриває приватне охоронне підприємство, куди і звертається мільйонер Томас Уейн – батько Брюса. Альфред поки що навіть не підозрює, як змінить його життя це знайомство.

Уейн-старший постане перед глядачами в образі молодого аристократа родом з східного узбережжя США. Розумний, впевнений в собі і бездоганно дисциплінований, він відразу бачить в Альфреда ідеального партнера.

Де дивитися серіал "Пенніуорт"?

Прем'єра серіалу відбудеться на каналі Epix. Всі десять серій можна буде подивитися і онлайн на офіційному сайті каналу.

Також глядачі зможуть насолодитися серіалом відразу ж після виходу за передплатою на сайті "Кинопоиск" або "Амедіатека".

Як знімали серіал "Пенніуорт"?

Спочатку проект планувався як відгалуження від серіалу "Готем", але поступово стало зрозуміло, що це буде цілком окреме творіння. Незважаючи на це, творцями новинки стали ті ж, хто брав участь і в зйомках "Готем" - це шоураннер і продюсери Денні Кеннон і Бруно Хеллер.

Творці пообіцяли додати в новий серіал трохи божевілля, адже головному герою доведеться зустрітися з нащадками Джека-Різника, який орудував в 1888 році. Продукту буде присвоєно рейтинг "R" - це означає, що в ньому містяться матеріали тільки для дорослих, тобто будь-якого роду жесть.

Над серіалом "Пенніуорт" працює ще один з тих, хто брав участь в зйомках "Готема" - це режисер Роб Бейлі. Він також відомий за такими серіалами як "Анатомія пристрасті", "Мислити як злочинець", "Прослушка".

Акторський склад серіалу "Пенніуорт"

У жовтні 2018 року було оголошено, що головну роль – молодого Альфреда зіграє американський актор Джек Беннон, відомий за такими фільмами як "Гра в імітацію" і "Лють".

Томаса Уейна ж зіграє британський актор Бен Елдрідж, він вже встиг знятися у великій кількості серіалів, серед яких "Гидота" і "Царство".

У серіалі також будуть показані двоє армійських друзів Альфреда – Уоллас МакДугал і Деон Башфорд. Їх зіграють актори Райан Флетчер і Хейнслі Ллойд Беннетт.

Енергійну, підступну і гостру на язик злодійку зіграє британська співачка і актриса Палома Фейт. Вона – не єдине зло, яке буде представлено в картині. Джейсон Флемінг зіграє Лорда Харвуда – блискучого, культурного і впевненого в собі і чарівного садиста.

Хто і де знімає серіал "Пенніуорт"?

Серіал замовила американська мережа кабельного телебачення "Epix". Про це стало відомо вже в травні 2018 року. Вже через півроку, в листопаді 2018 приступили до зйомок – роботу почали в Великобританії – на студії "Warner Bros. Studios Leavesden". Зазвичай це місце використовують для зйомок блокбастерів з величезним бюджетом, і "Пенніуорт" стане першим серіалом, який зняли саме там.

Перші фото і тизер серіалу "Пенніуорт"

Перше офіційне фото Джека Беннон в ролі двадцятирічного Пенніуорта було представлено в лютому 2019 року.

У мережі вже можна подивитися озвучений трейлер серіалу російською мовою.

Як уже згадувалося, першу серію "Пенніуорт" глядач побачить вже цього літа – 28 липня.

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