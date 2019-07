"Крижане серце-2": дивитися онлайн, трейлер, про що сюжет

У 2013 році вийшов мультфільм "Холодне серце" від компанії Disney, який мав шалений успіх.

Діти і дорослі заучували напам'ять знамениту пісню королеви Ельзи під назвою "Let it go", в магазинах став з'являтися різноманітний мерч, а як тільки прем'єрний галас вщух, шанувальники завмерли в очікуванні. Коли ж вийде друга частина? І який у неї буде сюжет? Як скоро це вийде дізнатися?

Коли вийде мультфільм "Холодне серце 2" 2019?

Світова прем'єра "Холодного серця 2" призначена на 22 листопада 2019 року, а українська – на 27 листопада цього ж року.

Це, безумовно, довгоочікувана прем'єра, тому що про виробництво сиквела було заявлено аж в 2015 році, після чого новин довгий час не було, і шанувальники навіть переживали за долю проекту. Але тепер все вирішено однозначно, залишилося лише дочекатися прем'єрних днів, щоб знову поринути в життя королівства Еренделл.

Про що була перша частина "Холодне серце"?

Юні принцеси Ельза і Анна важко переживають втрату своїх батьків, незважаючи на те, що пройшло вже три роки. Скоро Ельзі, як старшій спадкоємиці, доведеться сісти на трон і вчитися керувати цілим королівством.

Але як вона буде відповідати за рідну країну, якщо не може впоратися зі своїми здібностями? Справа в тому, що Ельза вміє управляти зимою за допомогою своїх рук, і в повсякденному житті завжди носить чарівні рукавички.

Одне непорозуміння змушує дівчину покинути Еренделл і улюблену сестру, щоб жити на самоті серед вічних снігів, адже тільки там Ельза відчуває себе в безпеці і точно знає, що нікому не зашкодить ...

Про що буде друга частина "Холодне серце" 2019?

Сюжетні подробиці невідомі, оскільки представники компанії Disney воліють підігрівати інтерес відсутністю хоч якоїсь інформації. Актори озвучення також скуті правилами.

Єдине, що відомо про сюжет "Холодного серця 2", це флешбеки з участю батьків Ельзи і Анни. Ймовірно, стане відомо, ким вони були, куди відправлялися і чому одна їхня дочка має надприродні здібності, якщо обоє батьків – звичайні люди?

Також ходили чутки про те, що Ельза може виявитися відлучена від трону через своє походження. Можливо, вона не є рідною донькою колишніх короля і королеви Еренделла.

Короткий синопсис сюжету

Юна королева Ельза вчиться жити зі своїми незвичайними здібностями і постійно піддає себе серйозним тренуванням, а разом з тим править королівством Еренделл.

Анна намагається у всьому допомагати своїй сестрі, хоч їй все ще не дістає серйозності і посидючості. Все-таки займатися справами країни не так цікаво, як проводити час з Крістоффом, коханим юної принцеси, і найкращим другом сніговиком Олафом.

Але обом дівчатам незабаром належить покинути рідні землі, щоб відправитися далеко на північ в спробах розгадати таємницю, здатну зашкодити всім безневинним жителям Еренделла. У цьому шляху їм відкриються і багато інших секретів ...

Де дивитися мультфільм "Холодне серце 2"?

Звичайно ж, варто подивитися "Холодне серце 2" на великому екрані, тобто в кінотеатрі в один з прем'єрних днів. Також студія пообіцяла, що мультфільм поряд з іншими хітами обов'язково з'явиться на стрімінг-сервісі Disney +, заради створення якого були розірвані відносини з платформою Netflix.

Хто створив мультфільм "Холодне серце 2"?

Для того щоб повторити успіх першої частини, генеральний директор компанії Disney запросив до роботи ту ж саму команду. Очолили її режисери Дженніфер Лі і Кріс Бак, які стояли за "Холодним серцем" з самого початку.

Пісні до другої частини так само писала Крістен Андерсон-Лопес в парі зі своїм чоловіком Робертом. Відомо, що в "Холодному серце 2" прозвучить спільна зворушлива пісня Ельзи і Анни.

Трейлер мультфільму "Холодне серце 2" 2019

Перший трейлер мультфільму викликав хвилю критики, глядачі порахували його недостатньо якісним і видовищним, тому всерйоз засумнівалися в тому, що другу частину нашумілого мультфільму чекає успіх.

Однак наступний трейлер все розставив по своїх місцях і був зустрінутий людьми дуже позитивно.

Ви можете подивитися офіційний трейлер мультфільму "Холодне серце 2" прямо зараз.

Актори озвучення

Всі актори з першої частини повернулися до своїх ролей: Ідіна Мензел (Ельза), Крістен Белл (Анна), Джонатан Грофф (Крістофф), Джош Гед (Олаф) і Сантіно Фонтана (Ханс).

Також відомо, що до касту приєдналися актори Еван Рейчел Вуд і Стерлінг К. Браун. Вони озвучили нових, невідомих глядачеві, персонажів.

На рахунок української локалізації поки що нічого невідомо, але, швидше за все, озвученням займуться ті ж люди.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.