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"Король Лев" 2019 від Disney: де дивитися, трейлер, фото, дата виходу

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Мультфільм "Король Лев" від компанії Walt Disney Pictures вийшов в далекому 1994 році і став одним з найбільш впізнаваних і улюблених в світі.

Тепер, в 2019 році, виходить ремейк, присвячений двадцятип'ятирічному ювілею оригінальної картини.

Шанувальники з нетерпінням чекають прем'єри, щоб знову пережити історію левеняти Сімби, який проходить шлях від жертви до короля всіх звірів.

"Король Лев" 2019 від Disney: де дивитися, трейлер, фото, дата виходу

Коли вийде "Король лев" 2019?

Вже 18 липня 2019 року глядачі зможуть відправитися в кінотеатри, щоб насолодитися високоякісним ремейком і дізнатися, які ж сюрпризи підготували творці.

Важливо відзначити, що фільм робився протягом трьох років. Робота почалася ще влітку 2016 року Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США).

"Король Лев" 2019 від Disney: де дивитися, трейлер, фото, дата виходу

Про що буде мультфільм "Король Лев" 2019?

Спочатку творці пообіцяли, що глядачів чекає детальна перезйомка, як це було у випадку з кінофільмом "Красуня і Чудовисько", де головні ролі виконали Емма Уотсон і Люк Еванс. Проте, хронометраж значно збільшився, в порівнянні з оригіналом, а це значить, що варто підготуватися до сюрпризів. Також відомо, що у фільмі прозвучить нова композиція.

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Основний сюжет, втім, в будь-якому випадку залишиться незмінним. Дія відбувається в савані, де проживає прайд левів. Править усіма наймудріший король Муфаса, в сім'ї якого недавно відбулася знаменна подія: у них з дружиною народився довгоочікуваний син, якого нарекли Сімба. В майбутньому саме йому належить прийняти на себе відповідальність за всіх звірів савани і правити так само добре, як його батько.

"Король Лев" 2019 від Disney: де дивитися, трейлер, фото, дата виходу

Але злісний лев Шрам, що тримається від інших левів осторонь і віддає перевагу компанію гієн, не хоче, щоб правителем був Муфаса, і вже тим більше він проти маленького спадкоємця. Заради повалення свого рідного брата, а заодно і племінника, цей мерзотник готовий на все ...

Відгуки на "Короля лева" 2019

Деяким людям вже пощастило відвідати прем'єрні покази Росії, і вони охоче поділилися своїми враженнями в соціальних мережах, в основному в твіттері. Всі оцінки позитивні, глядачі кажуть, що Джон Фавро любовно відтворив оригінал, в цій роботі відчувається велика повага.

"Король Лев" 2019 від Disney: де дивитися, трейлер, фото, дата виходу

Як і в оригінальному мультфільмі, остання сцена з Муфаса змусила всіх, в тому числі і чоловіків, ридати ридма, а потім, коли на екрані з'явилися завзяті Тімон і Пумба, всім стало значно легше. Саме цих хлопців глядачі виділяють особливо.

Грунтуючись на настільки позитивній першої реакції, можна сказати, що "Король Лев" 2019 поєднує в собі високі технології і неймовірної глибини душевність. Це безперечно секрет шедевра.

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Де дивитися мультфільм "Король Лев" 2019?

Цей мультфільм дійсно варто побачити на великому екрані, щоб насолодитися деталізацією, звуковим рядом і першокласним музичним супроводом. До того ж в мережі він з'явиться не раніше, ніж через півроку.

"Король Лев" 2019 від Disney: де дивитися, трейлер, фото, дата виходу

Хто знімав?

Виробництвом фільму займався талановитий режисер Джон Фавро ( "Книга джунглів", "Залізна людина" і "Залізна людина 2"). Сценарій написав Джефф Натансон ( "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки", "Злови мене, якщо зможеш", "Термінал").

"Король Лев" 2019 від Disney: де дивитися, трейлер, фото, дата виходу

За монтаж відповідали Марк Ліволсі і Адам Герстлен, які вже працювали разом з Фавро над "Книгою джунглів". Оператор – Калеб Дешанель ( "Скарби нації").

Композитором проекту виступив Ханс Ціммер, чиї мелодії знайомі абсолютно кожній людині. Найвідоміші роботи – це саундтрек до "Піратів Карибського моря", "Мадагаскару", "Шерлоку Холмсу", і так далі.

Трейлер "Король Лев" 2019

Перший трейлер зібрав 225 млн. переглядів за добу – ось настільки люди були заінтриговані прийдешнім ремейком. Ви можете подивитися його прямо зараз:

Другий трейлер з'явився в мережі 10 липня 2019 року.

Акторський склад

Коли стало відомо, що буде ремейк "Короля лева", численні шанувальники наполягали на тому, щоб ролі озвучували колишні актори. Але з них до своєї ролі повернувся тільки Джеймс Ерл Джонс, який озвучував оригінального Муфаса в 1994 році. Тих, хто вже подивився прем'єру, знайомий голос в буквальному сенсі довів до сліз.

Решту персонажів озвучили інші актори. Роль дорослого Сімби дісталася Дональду Гловеру ( "Хан Соло. Зоряні війни: Історії"), Шраму подарував свій голос Чиветел Еджіофор ( "Доктор Стрендж"), Пумба говорить точно як Сет Роген ( "Та ще парочка"), а Тімон як Біллі Айкнер ("Американська історія жахів").

"Король Лев" 2019 від Disney: де дивитися, трейлер, фото, дата виходу

Головною зіркою каста, звичайно ж, є знаменита співачка Бейонсе, яка озвучила Налу. Джон Фавро представляв тільки її в цій ролі, тому висловив готовність підлаштуватися під щільний графік зірки і чекати стільки, скільки потрібно.

Також в озвучці взяли участь Елфрі Вудард, Джон Кані, Ерік Андре, Джон Олівер, Кіган-Майкл Кей, і багато інших.

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Місце
США
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