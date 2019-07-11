"Король Лев" 2019 від Disney: де дивитися, трейлер, фото, дата виходу

Мультфільм "Король Лев" від компанії Walt Disney Pictures вийшов в далекому 1994 році і став одним з найбільш впізнаваних і улюблених в світі.

Тепер, в 2019 році, виходить ремейк, присвячений двадцятип'ятирічному ювілею оригінальної картини.

Шанувальники з нетерпінням чекають прем'єри, щоб знову пережити історію левеняти Сімби, який проходить шлях від жертви до короля всіх звірів.

Коли вийде "Король лев" 2019?

Вже 18 липня 2019 року глядачі зможуть відправитися в кінотеатри, щоб насолодитися високоякісним ремейком і дізнатися, які ж сюрпризи підготували творці.

Важливо відзначити, що фільм робився протягом трьох років. Робота почалася ще влітку 2016 року Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США).

Про що буде мультфільм "Король Лев" 2019?

Спочатку творці пообіцяли, що глядачів чекає детальна перезйомка, як це було у випадку з кінофільмом "Красуня і Чудовисько", де головні ролі виконали Емма Уотсон і Люк Еванс. Проте, хронометраж значно збільшився, в порівнянні з оригіналом, а це значить, що варто підготуватися до сюрпризів. Також відомо, що у фільмі прозвучить нова композиція.

Основний сюжет, втім, в будь-якому випадку залишиться незмінним. Дія відбувається в савані, де проживає прайд левів. Править усіма наймудріший король Муфаса, в сім'ї якого недавно відбулася знаменна подія: у них з дружиною народився довгоочікуваний син, якого нарекли Сімба. В майбутньому саме йому належить прийняти на себе відповідальність за всіх звірів савани і правити так само добре, як його батько.

Але злісний лев Шрам, що тримається від інших левів осторонь і віддає перевагу компанію гієн, не хоче, щоб правителем був Муфаса, і вже тим більше він проти маленького спадкоємця. Заради повалення свого рідного брата, а заодно і племінника, цей мерзотник готовий на все ...

Відгуки на "Короля лева" 2019

Деяким людям вже пощастило відвідати прем'єрні покази Росії, і вони охоче поділилися своїми враженнями в соціальних мережах, в основному в твіттері. Всі оцінки позитивні, глядачі кажуть, що Джон Фавро любовно відтворив оригінал, в цій роботі відчувається велика повага.

Як і в оригінальному мультфільмі, остання сцена з Муфаса змусила всіх, в тому числі і чоловіків, ридати ридма, а потім, коли на екрані з'явилися завзяті Тімон і Пумба, всім стало значно легше. Саме цих хлопців глядачі виділяють особливо.

Грунтуючись на настільки позитивній першої реакції, можна сказати, що "Король Лев" 2019 поєднує в собі високі технології і неймовірної глибини душевність. Це безперечно секрет шедевра.

Де дивитися мультфільм "Король Лев" 2019?

Цей мультфільм дійсно варто побачити на великому екрані, щоб насолодитися деталізацією, звуковим рядом і першокласним музичним супроводом. До того ж в мережі він з'явиться не раніше, ніж через півроку.

Хто знімав?

Виробництвом фільму займався талановитий режисер Джон Фавро ( "Книга джунглів", "Залізна людина" і "Залізна людина 2"). Сценарій написав Джефф Натансон ( "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки", "Злови мене, якщо зможеш", "Термінал").

За монтаж відповідали Марк Ліволсі і Адам Герстлен, які вже працювали разом з Фавро над "Книгою джунглів". Оператор – Калеб Дешанель ( "Скарби нації").

Композитором проекту виступив Ханс Ціммер, чиї мелодії знайомі абсолютно кожній людині. Найвідоміші роботи – це саундтрек до "Піратів Карибського моря", "Мадагаскару", "Шерлоку Холмсу", і так далі.

Трейлер "Король Лев" 2019

Перший трейлер зібрав 225 млн. переглядів за добу – ось настільки люди були заінтриговані прийдешнім ремейком. Ви можете подивитися його прямо зараз:

Другий трейлер з'явився в мережі 10 липня 2019 року.

Акторський склад

Коли стало відомо, що буде ремейк "Короля лева", численні шанувальники наполягали на тому, щоб ролі озвучували колишні актори. Але з них до своєї ролі повернувся тільки Джеймс Ерл Джонс, який озвучував оригінального Муфаса в 1994 році. Тих, хто вже подивився прем'єру, знайомий голос в буквальному сенсі довів до сліз.

Решту персонажів озвучили інші актори. Роль дорослого Сімби дісталася Дональду Гловеру ( "Хан Соло. Зоряні війни: Історії"), Шраму подарував свій голос Чиветел Еджіофор ( "Доктор Стрендж"), Пумба говорить точно як Сет Роген ( "Та ще парочка"), а Тімон як Біллі Айкнер ("Американська історія жахів").

Головною зіркою каста, звичайно ж, є знаменита співачка Бейонсе, яка озвучила Налу. Джон Фавро представляв тільки її в цій ролі, тому висловив готовність підлаштуватися під щільний графік зірки і чекати стільки, скільки потрібно.

Також в озвучці взяли участь Елфрі Вудард, Джон Кані, Ерік Андре, Джон Олівер, Кіган-Майкл Кей, і багато інших.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!