"Гострі козирки": де дивитися всі серії онлайн, трейлер, актори

Серіал "Гострі козирки", присвячений діяльності кримінального клану Шелбі, вийшов в 2013 році.

Творцем став Стівен Найт. Події розгортаються в Бірмінгемі в 20-і роки ХХ століття.

Ватажок банди Кілліан Мерфі Кадр з серіалу

Коли вийшов серіал "Гострі козирки"?

Перші серії глядачі змогли побачити в 2013 році. Перший сезон зібрав біля екранів аудиторію в 2,4 млн чоловік. У листопаді 2014 року було вирішено продовжити серіал на третій сезон, який вийшов на екрани навесні 2016 року. У тому ж році "Гострі козирки" були продовжені ще на два сезони.

Про що серіал "Гострі козирки"?

Дія відбувається в Бірмінгемі 20-х років. З першої світової війни повертаються додому члени гангстерського угруповання "Гострі козирки" - Артур, Томас, Джон і Фінн Шелбі. Артур вважається формальним ватажком банди, фінансами завідує Томас, який в дійсності і керує діями інших братів. Фірмовим знаком угруповання стають леза, які зашиті в козирки кепок. За допомогою цих лез злочинці без тіні жалю розправляються зі своїми численними ворогами.

Банда "Гострі козирки" Кадр з серіалу

Після війни Томас змінився. Він більше не здатний відчувати теплі людські почуття. Це змінюється, коли молода людина зустрічає Грейс - робітницю місцевого пабу. Однак Грейс співпрацює з новим главою поліції - Честером Кемпбеллом, який твердо має намір ліквідувати злочинність в місті. Особливий інтерес для Кемпбелла представляє банда "Гострі козирки", яка на момент подій серіалу утримує в страху весь Бірмінгем.

Сценарій розроблений на основі подій, що відбувалися в реальності: така банда дійсно існувала. Правда, діяла вона не на початку XX, а в кінці XIX століття. Від інших угруповань вона відрізнялася наявністю суворого кодексу честі, який, однак, не заважав здійснювати численні криваві злочини.

Ватажки "Гострих козирків" Кадр з серіалу

Де подивитися всі серії "Гострі козирки"?

Подивитися серіал "Гострі козирки" можна в онлайн-кіонтеатре ivi.ru, а також на сайті Netflix по платній підписці.

Де знімалися "Гострі козирки"?

Під час зйомок творцям серіалу вдалося чудово передати атмосферу Бірмінгема початку минулого століття. Опрацьована кожна дрібниця: зачіски персонажів, їх одяг, деталі побуту. В епізодах для повноти картини з'являються такі культурно-історичні діячі як Чарлі Чаплін і Вінстон Черчілль.

3 сезон "Гострі козирки" Кадр з серіалу

Цікавою режисерської знахідкою стало звуковий супровід. Використана сучасна музика: Стівен Найт хотів показати не композиції відповідної епохи, а передати їх сприйняття. У серіалі можна почути композиції Ніка Кейва і Пі Джей Харві, Девіда Боуї і Radiohead.

Хто грав в "Гострих козирках"?

Головну роль в серіалі зіграв ірландський актор Кілліан Мерфі. Він втілив суперечливий характер фактичного ватажка банди Томаса. Стівен Найт не бачив інших виконавців на цю роль. Мерфі довелося чимало потрудитися: він зізнається, що Томас не схожий на нього характером. Однак зусилля окупилися повністю. У героя Мерфі глядачі закохуються відразу, а його переживання не здатні залишити нікого байдужим.

Джо Коул в ролі молодшого Шелбі Кадр з серіалу

Артура зіграв Пол Андерсон. Актор тонко передав терзання героя, душа якого роздерта війною. У міру розвитку подій серіалу Артур все глибше грузне в депресії, намагаючись заглушити біль нескінченними бійками і наркотиками.

Молодшого брата, Джона Шелбі, виконав актор Джо Коул, а роль головного ворога клану "Гострі козирки", інспектора Кемпбелла, зіграв Сем Ніл.

Є в серіалі і яскраві жіночі персонажі. Тітка Поллі, виконана актрисою Хелен Макрорі, допомагає братам в справах і відважно захищає їх інтереси. Під час війни їй довелося займатися справами банди, що загартувало характер жінки і навчило її вести себе жорстко і агресивно.

Кохану Томаса, красуню Грейс, зіграла Анабелла Уолліс. Любовна лінія в серіалі дозволяє відволіктися від брутального сюжету і додає в серіал романтики. Завдяки Грейс Томас може знову відчути себе тією людиною, якою він був до війни.

Анабелла Уолліс Кадр з серіалу

У другому сезоні з'являється ще один яскравий персонаж, зіграний Томом Гарді - глава єврейської угруповання Алфі Соломон. Харизматичний герой з'являється на екрані нечасто, проте кожен епізод з його участю залишає у глядачів найяскравіші враження.

Хто знімав "Гострі козирки"?

Режисером серіалу став Стівен Найт. В інтерв'ю він стверджує, що ідея проекту прийшла йому багато років тому. Батько режисера розповідав синові, що, коли йому було всього 10 років, він на власні очі бачив представників гангстерського угруповання.

Стівен Найт TMZ

Вони були багаті, прекрасно одягалися, користувалися загальною повагою навіть незважаючи на те, що були бандитами. Стівен Найт хотів, щоб глядачі могли дивитися серіал очима десятирічної дитини, якій здається, що люди розумніші, ніж вони є насправді, а світ здається величезним і страшним місцем.

Де знімали "Гострі козирки"?

Незважаючи на те, що події серіалу розгортаються в Бірмінгемі, зйомки здебільшого велися в Ліверпулі і в Лондоні. Режисер намагався в міру можливості влаштовувати знімальні дні в Бірмінгемі, наприклад, на території музею під відкритим небом в Дадлі. Однак роботу ускладнював той факт, що в сучасному Бірмінгемі залишилося занадто мало місць, які нагадували б період, якому присвячено серіал.

Зйомки 5 сезону стартували восени 2018 року Кадр з серіалу

Коли вийде 5 сезон "Гострих козирків?"

Зйомки 5 сезону серіалу стартували у вересні 2018 року в Манчестері. Події будуть розвиватися в період світової економічної кризи 1929 року. Глава клану Томас Шелбі, будучи членом парламенту, отримає привабливу пропозицію, яке може вплинути не тільки на майбутнє його сім'ї, а й на всю націю.

У мережі поки що немає трейлерів 5 сезону, тому пропонуємо вам подивитися короткі огляди попередніх 4 частин саги.

Точна дата прем'єри поки не названа. Однак очікується, що серіал вийде до кінця 2019 року.

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