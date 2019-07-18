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Фільм "Паразити": дивитися онлайн, відгуки, трейлер

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"Паразити" - гострий соціальний південнокорейський фільм, про який цього літа говорять всі. Зірвавши шквал овацій і отримавши нагороду на Канському кінофестивалі, він миттю знайшов шалену популярність у всьому світі і отримує досить високі оцінки.

Про що розповідає картина, хто її творець? Розбір сюжету, трейлер і кадри з фільму.

Коли вийшов фільм "Паразити"?

Світова прем'єра фільму відбулася 21 травня 2019 року. Він був показаний на Канському кінофестивалі у Франції. Відомо, що після показу картині влаштували 15-хвилинну овацію. Фільм отримав нагороду "Золота пальмова гілка", і це був перший раз, коли південнокорейське кіно отримує найвищу нагороду на цьому заході.

Фільм "Паразити": дивитися онлайн, відгуки, трейлер

Ще до прем'єри в Південній Кореї права на показ фільму були продані в 192 країни, і це стало рекордом для азіатського кіно.

Фільм отримує досить високі оцінки і вже встиг зайняти 215-ю позицію в рейтингу "Топ-250 кращих фільмів" на Кинопоиск.

Про що фільм "Паразити"?

У центрі сюжету – абсолютно бідна сім'я невдах, в якій не працює ніхто. Вони живуть в брудному підвалі, сидять під стелею, щоб зловити вай-фай з сусідніх кав'ярень і не закривають вікна, щоб їх житло хоч трохи оброблялося, коли повз проходить дезінфектор. Щоб знайти гроші на хоч яку-небудь скромну вечерю, вони заробляють гроші на складанні коробок для піци.

Фільм "Паразити": дивитися онлайн, відгуки, трейлер

Як герої докотилися до такого життя? Батько колись намагався відкрити кондитерську, але його план повністю провалився, в результаті він зневірився і здався. Мати колись була спортсменкою, але скиснула і закинула спортивну кар'єру. Обидва старших сина намагалися вступити до інституту, але так і не змогли. Тепер всі вони тягнуть досить жалюгідне існування.

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Несподівано і в їх темне і брудне царство проник промінь світла – ним став приятель старшого сина. Він студент і просить одного підмінити його в якості репетитора з англійської для дочки багатого директора міжнародної IT-компанії містера Пака. Боязкий Кі-ву спритно підробив університетський диплом і відправився на роботу в шикарну садибу, оформлену кращими дизайнерами.

Сім'я Пак – повна протилежність головним героям. Вони багаті, живуть в розкоші і не рахують грошей. Щасливий хлопець отримав роботу в багатому домі і вирішив перемістити сюди і свою сімейку, забезпечивши їх роботою обслуги. Батько став шофером, мати – домробітницею, сестра вчить молодшого сина малюванню. Саме з цього моменту і починається найцікавіше, адже у сімейства Паків виявляється багато таємниць, які не хотілося б розкривати.

Відгуки на фільм "Паразити"

На сайті "Кинопоиск" фільм "Паразити" не отримав жодного негативного відгуку.

"Паразити" - історія, за якою цікаво спостерігати з самого початку. Історія, від якої не хочеться відволікатися ні на хвилину, і, нарешті, історія, яка здатна дуже здивувати. "Паразити" сверхвиразітельни в багатьох своїх сценах. Його актори (Сон Кан-хо, Чхве У-щик, Пак Со-дам, Чан Хе-джин і всі інші) експресивні і при цьому дивно точні в найдрібніших деталях емоцій. Дивовижний фільм, він розважальний і інтелектуальний, смішний і страшний, а також вельми непередбачуваний. Заслужена нагорода в Каннах, і як підсумок, фільм заслуговує вашої уваги.

Фільм "Паразити": дивитися онлайн, відгуки, трейлер

Неможливо прийняти чиюсь сторону, нам не дається однозначної відповіді, хто правий, а хто винен, і в цьому головна перевага фільму. Більш того, ми знаходимося в замішанні ще й тому, що зовні, якщо постаратися, різниці неможливо помітити, і одні можуть відповідати іншим. І лише якісь тонкі, ледь вловимі матерії, як запах або словниковий запас, можуть розкрити завісу таємниці.

Фільм "Паразити": дивитися онлайн, відгуки, трейлер

Хто знімав фільм "Паразити" - режисер і акторський склад

Режисер і сценарист картини – кореєць Пон Чжун Хо. В Азії його знає кожен по відомим картинам "Спогади про вбивство" і "Господар", які стали лідерами в прокаті. Сенсацією став і кінокомікс "Крізь сніг". Для європейського і американського глядача Пон відомий набагато менше, а тут його і зовсім знають лише глядачі трилера "Мати", що вийшов в обмеженому прокаті.

Фільм "Паразити": дивитися онлайн, відгуки, трейлер

Південнокорейський режисер уже не в перший раз наводить свої фільми в Канни. Два роки тому він дебютував з картиною "Окча" про гігантську експериментальну свиню. Нагороди він в той раз не отримав, проте фільм і режисера кінокритики хвалили.

Всі актори, які зіграли в картині – корейці, тому їх імена мало відомі для європейського глядача. Главу сім'ї зіграв південнокорейський актор Сон Кан Хо, який вже знімався у фільмах режисера Пон Чжун Хо – "Спогади про вбивство" і "Вторгнення динозавра". Ще один відомий південнокорейський актор Пак З Чжун зіграв роль сина багатого батька, він відомий за фільмами "Вона була красивою", "Прорвемось!". Мати бідного сімейства зіграла актриса Чо Еджон, відома за фільмом "Слуга, або правдива історія Бан-чжа", в якій чимало еротичних сцен.

Фільм "Паразити": дивитися онлайн, відгуки, трейлер

Де дивитися фільм "Паразити" онлайн і трейлер?

Фільм "Паразити" вийде в прокат в Україні 1 серпня. Протягом більшої частини серпня його будуть показувати в усіх кінотеатрах країни. Також його можна подивитися в мережі за передплатою в онлайн-кінотеатрах.

Уже в квітні в мережі був доступний дубльований трейлер. Презентація нового фільму виглядає досить привабливо, і картина однозначно заслуговує на увагу.

Як знімали фільм "Паразити"?

Режисер почав роботу над картиною ще в 2013 році, вже тоді особливо гостро стояла проблема соціальної поляризації і величезної прірви між бідними і багатими. Зрозумівши, що вперше знімає історію про багатих людей, він навмисно запросив на їх ролі акторів, з якими ніколи не працював. Це повинно було створити для глядача ефект знайомства з новим світом.

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Також режисер зізнається, що ніколи не знімав так багато в замкнутих просторах. Практично вся дія фільму розгортається або в комірчині будинків, або в розкішному палаці багатої родини.

Безпосередньо до зйомок фільму приступили в травні 2018 року. Процес тривав 77 днів і закінчився у вересні цього ж року.

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Місце
Південна Корея
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