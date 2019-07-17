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Фільм "Анна" Люка Бессона: дивитися онлайн, відгуки, трейлер

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18 липня в Україні відбудеться прем'єра бойовика "Анна" від відомого режисера Люка Бессона.

У центрі сюжету – неймовірно приваблива і смертельно небезпечна російська модель-шпигун, яка працює на спецслужби в Парижі і віртуозно знищує ворогів.

Фільм "Анна" Люка Бессона: дивитися онлайн, відгуки, трейлер

Про що фільм "Анна"?

Прем'єра нового творіння Люка Бессона для європейських глядачів відбулася 19 червня 2019 року. У США її представили 21 червня, а ось до України картина добереться тільки 18 липня.

Дія фільму переносить нас на три десятка років тому – в Москву 1985 року. Головна героїня – молода і дуже симпатична дівчина Анна. Вона ледве зводить кінці з кінцями, приймає наркотики і з останніх сил терпить образи від свого бойфренда-бандита.

Фільм "Анна" Люка Бессона: дивитися онлайн, відгуки, трейлер

Розуміючи, що більше продовжаться так не може, Аня намагається вступити на службу в ВМФ. Все-таки за плечима Омська військова академія, повинно вийти. Однак у її горе-приятеля ідея трохи краще – він пропонує взяти участь в пограбуванні банкомату "Банку Радянського Союзу", і тим самим втягує подругу в цілий ланцюжок неприємностей.

Звичайно ж, план з пограбуванням повністю провалюється, і когось чекає в'язниця, а когось ... шанс на світле і успішне майбутнє. Анна стикається з агентом КДБ Ченковим. Він пропонує їй вступити в їхні ряди і, не бажаючи більше тягнути своє жалюгідне існування, бідна дівчина погоджується.

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Не минає і пари років, коли Анна перетворюється в дико сексуальну і безжальну вбивцю, яка віртуозно трощить все навколо. В її тендітному тілі прихована смертоносна сила, здатна впоратися з будь-якою кількістю ворогів, а в чарівній білявою голівці – за лічені секунди шикуються стратегії зі знищення чергової мети.

Головна зброя шпигунки – її краса, яка вбиває наповал. Відправившись під прикриттям в Париж, красуня будує кар'єру фотомоделі, а паралельно вистежує, спокушає і нещадно вбиває ворогів. Небезпічнішої за неї немає нікого в світі, і все це триває, поки дівчина не зв'язується з ЦРУ, які не проти переманити її на свою сторону.

Хто знімав "Анну" - творці і акторський склад

Головним творцем фільму став легендарний французький режисер – Люк Бессон, відомий нам за фільмами "Леон", "П'ятий елемент", "Заручниця". Він був і сценаристом, і режисером і продюсером нової картини і навіть частенько сідав на місце оператора. Виробництвом фільму зайнялася компанія EuropaCorp.

Для свого нового творіння Бессон підібрав досить вражаючу команду перевірених професіоналів, з якими йому вже не раз доводилося працювати. Серед них такі відомі імена:

  • Тьєррі Арбогаст – оператор ( "Місіонер", "П'ятий елемент", "Серцеїд");

  • Юг Тіссандье – художник-постановщик ( "Перевізник", "Заручниця", "13-й район");

  • Олів'є Беріо – дизайнер костюмів ( "З Парижа з любов'ю", "Червоний готель")

  • Ерік Серра – композитор, автор шикарного саундтрека, який створив фільму його неповторну атмосферу.

Роль головної героїні дісталася магнетично красивій російській фотомоделі Саші Лусс, яка працювала з Dior і Carolina Herrera. Є у неї досвід роботи і з самим Люком Бессоном – вона знімалася в одній з його попередніх робіт "Валеріан і місто тисячі планет".

Невдачливого бойфренда дівчини зіграв відомий російський актор Олександр Петров ( "Тяжіння", "Лід", "Гоголь.Вій"). Він довго приховував свій голлівудський дебют і офіційно повідомив про те, що знявся у фільмі Люка Бессона тільки через рік після початку зйомок.

Фільм "Анна" Люка Бессона: дивитися онлайн, відгуки, трейлер

З'являються у фільмі і відомі голлівудські особи – наприклад, Хелен Міррен в ролі суворої начальниці в КДБ Ольги, Кілліан Мерфі в ролі співробітника ЦРУ, Люка Еванса в ролі куратора молодий шпигунки.

Як знімався фільм "Анна"?

Зйомки фільму стартували в листопаді 2017 року і проходили в Москві і в Парижі. Художникам і декораторам довелося чимало попрацювати, щоб зістарити зовнішній вигляд обох столиць до часів 90-х років. Однак, як помітили всі критики, з Росією не дуже постаралися, і в кадрі не раз можна було помітити вивіски "Кофе Хауз", автомобілі сучасних марок і нові номери.

Фільм "Анна" Люка Бессона: дивитися онлайн, відгуки, трейлер

Втім, режисер сам зізнається, що в Росії зйомки проходили складніше – йому самому довелося приїхати сюди на чотири місяці раніше, щоб залагодити всі організаційні питання.

Фільм "Анна" Люка Бессона: дивитися онлайн, відгуки, трейлер

Чимало довелося попрацювати і над костюмами – для однієї тільки Саші Лусс було створено 48 різних одиниць. В ході фільму її героїня весь час змінювала зовнішність, тому потрібно було ретельно опрацювати кожен образ. Проте, прекрасні зовнішні дані і ідеальна фігура дівчини робили цю роботу дуже приємною.

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Основою всього підготовчого періоду стала розробка індивідуального бойового стилю героїні. Для цього було переглянуто велику кількість радянських бойовиків 70-х років і поєдинків російських бійців. Ретельно вивчивши матеріал і підключивши трохи фантазії, творцям вдалося придумати бойовий стиль особливої краси і сили, завдяки якому дівчина так легко і витончено трощила всіх навколо.

Фільм "Анна" Люка Бессона: дивитися онлайн, відгуки, трейлер

Трейлер фільму "Анна" і де його можна побачити?

Перший дубльований трейлер фільму "Анна" вийшов в мережу вже в квітні 2019 року. Відразу після прем'єри 18 липня картина стане доступною для перегляду в усіх кінотеатрах країни. Подивитися фільм "Анна" онлайн можна буде в інтернет-кінотеатрах по підписці.

Відгуки на фільм "Анна"

На рейтингу сайту "Кинопоиск" фільм має досить низький рейтинг - всього 6 з 10. Крім того, на нього залишили 50% позитивних відгуків. Більшість рецензентів звинувачують фільм у великій кількості "клюкви", анахронізмах і шаблонності.

""Клюкви "у фільмі так багато, що"Анну" щосили порівнюють з" Червоним горобцем". Це, звичайно, перебір - в цих двох фільмах" журавлина "абсолютно різного спрямування. Якщо" Воробей "просочений параноєю і якимись зовсім дикими фантазіями, то "Анна" просто зовсім не намагається бути достовірною (в кадрі маса анахронізмів) і збирає під своїм крилом всілякі штампи (взяти хоча б злого генерала, що відправляє голови поштою). Багатьом ця "клюква" настільки застилає очі, що вони не помічають головного - в кінці кінців Бессон не виявляє симпатії ні КДБ, ні ЦРУ, а самими сміливими, чесними і умілими виявляються жінки ",- написав користувач EgorovD.

"Ох, Бессон-Бессон. Що ж ти твориш? Невже ти думаєш, що знявши щось більш огидне, ніж недавній "Червоний горобець", ти заробиш на покриття боргів?", - засмучений критик з ніком Морган Фріман.

"Ось так ходиш, ходиш в кіно, а потім, бац, і друге пришестя"Нікіти" в образі білявої "Анни", від якої навіть у самого міцного кіномана можуть похитнутися нерви", - розчарований Disterneo.

Втім, є серед критиків і такі, кому фільм дуже сподобався.

"Люк Бессон випустив лентач про безстрашну російську красуню, холоднокровності і рішучості якої позаздрить будь-який сучасний чоловік, і я просто розтанула, розтеклася по кріслу полуденним морозивом на майці п'ятирічки. Обожнюю саме таке кіно - динамічне, яскраве, ефектне, стрімке і настільки нестримне, що , здається, воно ось-ось незламною стихією виллється через екран", - написала AlenaLove.

Фільм "Анна" Люка Бессона: дивитися онлайн, відгуки, трейлер

Скрін з сайту "Кинопоиск"

Фільм "Анна" Люка Бессона: дивитися онлайн, відгуки, трейлер

Скрін з сайту "Кинопоиск"

Фільм "Анна" Люка Бессона: дивитися онлайн, відгуки, трейлер

Скрін з сайту "Кинопоиск"

Як би там не було, але на відгуки краще не покладатися і подивитися фільм самому. Якщо вже не в кіно, то хоча б в мережі, коли він там з'явиться.

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