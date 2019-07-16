"Angry Birds в кіно 2": дивитися онлайн, трейлер, актори, сюжет

"Angry Birds в кіно 2" – продовження мультфільму про вічну боротьбу злісних пташок і зелених свиней, засноване на легендарній грі.

Яскрава прем'єра відбудеться вже цього літа. Глядачі побачать нового противника, навколо боротьби з яким буде будуватися захоплюючий сюжет сіквела. А поки вся інформація про новий мультик, сюжет, історія створення та трейлери.

Коли вийде "Angry Birds в кіно 2"?

Вихід продовження мультфільму "Angry Birds в кіно" планується на 2 серпня 2019 року – це світова прем'єра. Українські глядачі зможуть побачити сіквел популярного мультика вже 15 серпня.

Цікаво, що спочатку прем'єра планувалася на іншу дату – 6 вересня. Але студія Sony перенесла реліз на літо, тому діти зможуть насолодитися свіжим мультфільмом навіть раніше. Причина перенесення невідома – можливо це пов'язано з круглою датою, адже цього літа легендарній грі виповнюється 10 років.

Про що буде "Angry Birds в кіно 2"?

Перша частина мультфільму повідала історію про те, як почалося протистояння миролюбних пташок, що живуть на самотньому Пташиному острові, і зелених свинок. У центрі сюжет був Ред – відлюдник і одинак, який не подобався всім своїм родичам. Саме він першим запідозрив недобре, коли на острів прибули зелені свині і відразу ж передбачив їх недобрі наміри.

Коли всі інші птахи дізналися про справжню сутність вічно голодних зелених свиней, почалася священна війна, яка тривала довгі роки.

У другій частині на горизонті з'являється новий ворог – Зета, що живе на замерзлому острові. Вона незадоволена тим, що далекі родичі живуть в теплих краях і кайфують під сонцем. Зета твердо вирішила дістатися до них і змусити інших птахів відчути справжню силу холоду.

Звістка про нову і страшну супротивницю змушує птахів і свиней припинити боротьбу і пустити всі сили на опір холоду. Щоб не замерзнути і перемогти Зету, непримиренним ворогам доведеться об'єднатися, утеплитися, придумати хитромудрий план і діяти спільно. Чи вдасться зробити це героям, які ворогували все життя?

Хто і як створив "Angry Birds в кіно 2"?

Комедійний мультфільм заснований на дуже популярній серії ігор Angry Birds від фінської студії Rovio Entertainment. Гра миттєво отримала скажену популярність і до 2015 року була завантажена 3 мільярди раз. Вона вважається однією з найпопулярніших і прибуткових ігор.

Ідея створення

Перша частина мультфільму за мотивами гри вийшла в 2016 році і зібрала 350 мільйонів доларів. Незважаючи на багато обурені відгуки глядачів, успіх очевидний. Натяки на продовження були вже в фінальних титрах – виявилося, що король свиней Леонардо вижив і вже виношує новий хитрий план по знищенню пташок.

Творці мультфільму теж вже виношували ідею про другу частину. Вже через півроку – в серпні 2016 року Rovio оголосила про підготовку до зйомок продовження гучного мультика.

Режисери і сценаристи

У новій частині буде новий режисер – тепер це Туроп Ван Орман. Це американський актор, сценарист і продюсер. Режисером він до цього виступав тільки в маловідомому мультісеріале "Дивовижні пригоди Флепджека". Спільно з ним буде працювати Джон Райс – один з режисерів мультісеріала "Рік і Морті". Очікується, що зміна режисера змінить проект в кращу сторону.

До роботи над сценарієм теж були залучені нові обличчя. Основним сценаристом сиквела став Пітер Ерекман. Колись він працював над розробкою сценаріїв для мультфільмів "Льодовиковий період".

Озвучка

У квітні 2018 року було оголошено кастинг акторів для озвучування нового мультфільму. Головні герої картини будуть говорити голосами наступних людей:

Ред: Джейсон Судейкіс – американський актор і комік, який бере участь в телешоу "Суботнім вечором в прямому ефірі";

Чак: Джош Гед – американський актор театру і кіно;

Король свиней Леонард: Білл Хейдер – американський актор і комік;

Зета: Леслі Джонс – американська комедійна актриса;

Як бачите, в основному до озвучення залучені американські комедійні актори і коміки. Відомі актори і зірки Голлівуду в озвучці не беруть участь.

Дистриб'ютором мультфільму стала компанія Columbia Pictures.

Де дивитися "Angry Birds в кіно 2" і трейлер?

У лютому був випущений тизер-трейлер, повноцінний трейлер мультфільму Sony Pictures Entertainment випустила 27 березня 2019 року. У ньому глядач відразу побачив екстравагантну пташку Зету, яка стане головним ворогом птахів і свиней.

Влітку вийшов другий – фінальний трейлер майбутньої прем'єри, в якому ми бачимо досить кумедних героїв в яскравих жовтих пуховиках.

Відразу ж після випуску мультфільму його можна буде подивитися в будь-якому кінотеатрі країни. Також дивитися "Angry Birds в кіно 2" онлайн можна за передплатою в інтернет-кінотеатрах, практично відразу ж після прем'єри.

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