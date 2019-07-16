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"Angry Birds в кіно 2": дивитися онлайн, трейлер, актори, сюжет

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"Angry Birds в кіно 2" – продовження мультфільму про вічну боротьбу злісних пташок і зелених свиней, засноване на легендарній грі.

Яскрава прем'єра відбудеться вже цього літа. Глядачі побачать нового противника, навколо боротьби з яким буде будуватися захоплюючий сюжет сіквела. А поки вся інформація про новий мультик, сюжет, історія створення та трейлери.

"Angry Birds в кіно 2": дивитися онлайн, трейлер, актори, сюжет

Коли вийде "Angry Birds в кіно 2"?

Вихід продовження мультфільму "Angry Birds в кіно" планується на 2 серпня 2019 року – це світова прем'єра. Українські глядачі зможуть побачити сіквел популярного мультика вже 15 серпня.

Цікаво, що спочатку прем'єра планувалася на іншу дату – 6 вересня. Але студія Sony перенесла реліз на літо, тому діти зможуть насолодитися свіжим мультфільмом навіть раніше. Причина перенесення невідома – можливо це пов'язано з круглою датою, адже цього літа легендарній грі виповнюється 10 років.

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Про що буде "Angry Birds в кіно 2"?

Перша частина мультфільму повідала історію про те, як почалося протистояння миролюбних пташок, що живуть на самотньому Пташиному острові, і зелених свинок. У центрі сюжет був Ред – відлюдник і одинак, який не подобався всім своїм родичам. Саме він першим запідозрив недобре, коли на острів прибули зелені свині і відразу ж передбачив їх недобрі наміри.

"Angry Birds в кіно 2": дивитися онлайн, трейлер, актори, сюжет

Коли всі інші птахи дізналися про справжню сутність вічно голодних зелених свиней, почалася священна війна, яка тривала довгі роки.

У другій частині на горизонті з'являється новий ворог – Зета, що живе на замерзлому острові. Вона незадоволена тим, що далекі родичі живуть в теплих краях і кайфують під сонцем. Зета твердо вирішила дістатися до них і змусити інших птахів відчути справжню силу холоду.

"Angry Birds в кіно 2": дивитися онлайн, трейлер, актори, сюжет

Звістка про нову і страшну супротивницю змушує птахів і свиней припинити боротьбу і пустити всі сили на опір холоду. Щоб не замерзнути і перемогти Зету, непримиренним ворогам доведеться об'єднатися, утеплитися, придумати хитромудрий план і діяти спільно. Чи вдасться зробити це героям, які ворогували все життя?

"Angry Birds в кіно 2": дивитися онлайн, трейлер, актори, сюжет

Хто і як створив "Angry Birds в кіно 2"?

Комедійний мультфільм заснований на дуже популярній серії ігор Angry Birds від фінської студії Rovio Entertainment. Гра миттєво отримала скажену популярність і до 2015 року була завантажена 3 мільярди раз. Вона вважається однією з найпопулярніших і прибуткових ігор.

Ідея створення

Перша частина мультфільму за мотивами гри вийшла в 2016 році і зібрала 350 мільйонів доларів. Незважаючи на багато обурені відгуки глядачів, успіх очевидний. Натяки на продовження були вже в фінальних титрах – виявилося, що король свиней Леонардо вижив і вже виношує новий хитрий план по знищенню пташок.

Творці мультфільму теж вже виношували ідею про другу частину. Вже через півроку – в серпні 2016 року Rovio оголосила про підготовку до зйомок продовження гучного мультика.

"Angry Birds в кіно 2": дивитися онлайн, трейлер, актори, сюжет
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Режисери і сценаристи

У новій частині буде новий режисер – тепер це Туроп Ван Орман. Це американський актор, сценарист і продюсер. Режисером він до цього виступав тільки в маловідомому мультісеріале "Дивовижні пригоди Флепджека". Спільно з ним буде працювати Джон Райс – один з режисерів мультісеріала "Рік і Морті". Очікується, що зміна режисера змінить проект в кращу сторону.

"Angry Birds в кіно 2": дивитися онлайн, трейлер, актори, сюжет

До роботи над сценарієм теж були залучені нові обличчя. Основним сценаристом сиквела став Пітер Ерекман. Колись він працював над розробкою сценаріїв для мультфільмів "Льодовиковий період".

Озвучка

У квітні 2018 року було оголошено кастинг акторів для озвучування нового мультфільму. Головні герої картини будуть говорити голосами наступних людей:

  • Ред: Джейсон Судейкіс – американський актор і комік, який бере участь в телешоу "Суботнім вечором в прямому ефірі";

  • Чак: Джош Гед – американський актор театру і кіно;

  • Король свиней Леонард: Білл Хейдер – американський актор і комік;

  • Зета: Леслі Джонс – американська комедійна актриса;

Як бачите, в основному до озвучення залучені американські комедійні актори і коміки. Відомі актори і зірки Голлівуду в озвучці не беруть участь.

Дистриб'ютором мультфільму стала компанія Columbia Pictures.

Де дивитися "Angry Birds в кіно 2" і трейлер?

У лютому був випущений тизер-трейлер, повноцінний трейлер мультфільму Sony Pictures Entertainment випустила 27 березня 2019 року. У ньому глядач відразу побачив екстравагантну пташку Зету, яка стане головним ворогом птахів і свиней.

Влітку вийшов другий – фінальний трейлер майбутньої прем'єри, в якому ми бачимо досить кумедних героїв в яскравих жовтих пуховиках.

Відразу ж після випуску мультфільму його можна буде подивитися в будь-якому кінотеатрі країни. Також дивитися "Angry Birds в кіно 2" онлайн можна за передплатою в інтернет-кінотеатрах, практично відразу ж після прем'єри.

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