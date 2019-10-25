Да, это была изначальная задумка режиссера криминальной комедии "Отпетые мошенники" Фрэнка Оза. В европейской версии фильма герой Стива Мартина должен был позировать с девушкой в бикини голышом.

Но, к сожалению, из-за требований кинопрокатчиков от идеи пришлось отказаться. Только девушка присутствовала в кадре топлес. Однако эту сцену не пропустила уже советская цензура. В СССР фильм вышел на широком экране в урезанном варианте.

Однако это совсем не помешало вызвать ажиотаж среди зрителей. Картину посмотрело 42 миллиона человек, что было очень неплохим показателем. Ещё бы, людям хотелось посмотреть, чем Голливуд может ответить на трио Никулина-Вицина-Моргунова.

Кроме того, уже в наше время появилось немало хороших фильмов об убийствах, гениальных махинациях и мастерски спланированных ограблениях. Правда, на экране часто демонстрировались и довольно нелепые ситуации, которые вполне случаются и в реальной жизни.

В любом случае, можно выделить шедевры, достойные внимания зрителя. Поэтому смотрите подборку криминальных киношедевров на Divan.TV!

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.