61-річна Шєрон Стоун повторила легендарну сцену з "Основного інстинкту": мережа в захваті

61-річна американська актриса Шерон Стоун повторила культову сцену з фільму "Основний інстинкт" викликавши захоплення в мережі.

Актриса на церемонії вручення нагороди "Жінка року" запропонувала глядачам розділити з нею момент, який змінив усе її життя.

Скріншот з відео

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"Багато років тому я сиділа на знімальному майданчику, і мій режисер сказав мені: "Ти не могла б зняти труси, бо вони помітні в цій сцені, а їх на тобі бути не повинно. Нічого не буде видно". І я сказала: "Звичайно". Я не знала, що цей момент змінить моє життя", - сказала актриса.

Кадр з фільму "Основний інстинкт"

Стоун попросила всіх слухачів повторювати рух за нею, після чого вона з легкістю закинула ногу на ногу.

"Кожен з нас має повне право на ту форму сексуальності, яку ми вибрали для себе, і ніхто не може позбавити вас цього... Я хочу подякувати вам за те, що ви вибрали мене жінкою року. Тому що був час, коли ніхто не сприймав мене"- резюмувала зірка.

Всього за декілька днів ролик набрав мільйони переглядів, тисячі позитивних коментарів і лайків.

Як рані писав OBOZREVATEL, телеканал HBO скасував вихід одного з приквелів "Гри престолів", але анонсував вихід серіалу про Таргарієнів, який отримає назву "Будинок драконів".

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