Вони могли бути крутіше Анджеліни Джолі: п'ять радянських красунь, які не стали зірками Голлівуду

Ці радянські актриси теж могли б підкорювати Голлівуд, якби не холодна війна і залізна завіса, що відгородила СРСР від решти світу. У будь-якому випадку вони були не менш красиві і талановиті, ніж їх заокеанські колеги.

Наталя Варлей

Згадуємо вітчизняних актрис, якими захоплювалися мільйони, але про яких, на жаль, не знала планета.

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Наталія Варлєй

Майбутня Ніна з "Кавказької полонянки" після закінчення школи вступила в Державне училище циркового мистецтва, де вона займалася на акробатичному відділенні. Потім Наталія стала еквілібристкою. У цирку на Кольоровому бульварі Варлєй попалася на очі режисерові Георгію Юнгвальду-Хількевичу, в "Формулі веселки" якого вона зіграла свою першу роль.

Варлей в "Кавказській полонянці"

Але глядацький успіх Наталії принесла комсомолка Ніна з "Кавказької полонянки або Нових пригод Шурика". Також варто згадати про роль Варлєй в "Гості з майбутнього", "Семи наречених єфрейтора Збруєва" і "Вії".

Анастасія Вертинська

Дебют Анастасії Вертинської в кіно відбувся в фільмі-казці "Червоні вітрила", де юна красуня вразила виконанням ролі Ассоль. Також глядачі запам'ятали талановиту актрису по її героїням з "Безіменною зірки", "Війни і миру", "Гамлета" і "Людини-амфібії".

Анастасія Вертинська

У студентські роки Анастасія могла перевтілитися в будь-який образ. Це їй допомогло в створенні ліричних класичних персонажів і іронічних типажів.

Офелія Вертинською з "Гамлета" привела в захват провідних світових критиків на Венеціанському фестивалі, де фільм став володарем спеціального призу журі, а Анастасія отримала негласне звання "радянська Вів'єн Лі".

Наталя Кустинська

У шістдесятих роках у французькому журналі "Кандид" опублікували список, до якого увійшли найкрасивіші актриси світу. В топ-10 яких і ввійшла і Наталія Кустинська.

Радянська Бріджит Бардо - Наталя Кустинська

Зірка вітчизняного кіно народилася в родині співачки Марії Вдовенко та директора кіностудії "Мосфільм" Миколи Кустинського. У дитинстві вона вчилася в музичній школі, а після отримання атестату про повну загальну середню освіту стала студенткою ВДІКу.

Вперше красуня з'явилася на екрані в картині "Похмурий ранок", де зіграла Марусю. Але відомою актрисою Кустинську зробили ролі в кінострічках "Іван Васильович змінює професію" і "Три плюс два", де і виявилося, що актриса володіє драматичним і комедійним талантом.

Любов Орлова

Любов Орлову по праву вважають першою радянською кінозіркою. Її аристократична зовнішність і стильність відразу виділялися серед багатьох непоказних актрис того часу.

Спочатку Орлова збиралася стати співачкою, але лікарі виявили у неї хворобу Меньєра, при якій у людини уражається слуховий апарат. Тому дівчина кинула консерваторію і вступила до Московського театрального технікуму, після закінчення якого її взяли в трупу Музичного театру імені Немировича-Данченка, де вона грала переважно невеликі ролі.

Марлен Дітріх і Любов Орлова

Тут Любов попалася на очі режисерові Григорію Алєксандрову, який в цей час знімав свою знамениту комедію "Веселі хлопці". Він запросив Орлову на головну жіночу роль.

Любов Петрівна на знімальному майданчику прекрасно справлялася з акробатичними трюками, вміла танцювати, співати та грати на музичних інструментах. Її багатогранний талант проявився в "Весні", "Волзі-Волзі" і "Цирку".

Тетяна Самойлова

Журі Каннського кінофестивалю нагородило виконавицю головної ролі в картині "Летять журавлі" Тетяну Самойлову призом "Особлива згадка". Також глядачі пам'ятають актрису по жіночим образам у стрічках "Анна Кареніна" і "Невідправлені листі".

Тетяна Самойлова

Самойлова отримала запрошення від італійського режисера Джузеппе де Сантіса, який знімав військову драму "Вони йшли на Схід", але радянські чиновники не відпустили актрису зніматися в капіталістичній країні.

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