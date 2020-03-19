Як встановити спостереження за іншим смартфоном: п'ять найкращих програм для стеження

Шпигунські програми бувають корисні з різних причин. Перше, що спадає на думку - контроль за невірними дружинами. Ніхто не хоче бути обдуреним і в питаннях бізнесу. Або ви підозрюєте, що ваша теща потрапила в секту і скоро відпише квартиру служителям культу.

Міркування про етичність теми ми залишимо моралізатором, а краще звернемося до її практичної складової.

Також читайте на OBOZREVATEL інші наші статті:

Вони вбивають смартфон: п'ять найшкідливіших додатків для телефону;

Як не вбити батарею в телефоні: п'ять способів врятувати улюблений гаджет;

Не витрачайте гроші даремно! П'ять непотрібних "фішок" в телефоні, на які ведуться покупці

Cocospy

Додаток представлено користувачам, як "трекер для батьківського контролю". Насправді зрозуміло, що контролювати можна не тільки діточок. Додаток-шпигун працює на телефонах ОС Андроїд і iOS. Він діє приховано і не пожирає заряд батареї так, як це роблять аналогічні програми.

Створити обліковий запис в Cocospy легко і швидко. І безкоштовно. На вашу електронну пошту приходить лист.

Далі треба завантажити додаток. Не забудьте видалити його іконку з робочого столу!

З цим додатком користувач набуває багато можливостей.

Можна дізнатися, хто і кому дзвонив, тривалість бесіди.

Доступ до мессенджерам і соціальним мережам

Можна переглядати контакти, повідомлення чатів і медіафайли. Це корисна функція, адже так ви можете убезпечити своїх дітей від цькування в соцмережах і деструктивних спільнот.

Користувач може встановити певні межі, і якщо людина, за якою слідкують, перетне їх, пристрій надішле повідомлення.

Можливість дізнатися паролі і логіни. Додаток зчитує, які кнопки натискає об'єкт спостережень.

FlexiSPY

Додаток невидимий навіть на останніх моделях телефонів Андроїд і сумісний з iOS.

Додаток прослуховує дзвінки онлайн.

Ви можете віддалено підключити мікрофон і прослуховувати оточення.

Функція клавіатурний шпигун дозволяє дізнатися логіни і паролі від сайтів.

Є можливість запису телефонних розмов, в тому числі VolP виклики. Відстежує месенджери і листування в соціальних мережах.

З FlexiSPY доступні до перегляду всі медіафайли з пристрою, геолокація, повний звіт історії браузера.

Є можливість записувати відео з камери пристрою.

Користувач може віддалено заблокувати небажані контакти, а також сам телефон.

FlexiSPY - не безкоштовна програма. Але її відносна дорожнеча компенсується великою кількістю функцій. Щоб встановити програму-шпигун, потрібен фізичний доступ до чужого телефону на пару хвилин.

Spyzie

Своїм користувачам Spyzie пропонує багато цікавих функцій.

Знімки екрану відслідковуємого пристрою.

Доступ до соцмереж і мессенджерів.

Функція запису телефонних розмов. Перегляд контактів.

Читає смс-повідомлення і навіть зберігає копії віддаленого листування.

Може заблокувати необхідні додатки, сайти.

Кейлогер. Зчитує набрані паролі, якими можна скористатися.

Доступ до історії та закладок браузера, галереї.

Відстеження місця розташування.

У додатку є і мінуси. Відслідковувати пристрій буде швидше нагріватися і можливо видавати незвичайні шуми.

mSpy

Додатком можна користуватися без злому прошивки апарату. Воно надійно. В іншому mSpy має стандартний набір функцій для подібних додатків.

Це і відстеження GPS, перегляд мультимедіа та історії браузера. Воно фіксує всі натискання кнопок власником, щоб дізнатися паролі. Перехоплює повідомлення, але телефонні дзвінки не записує.

XNSPY

Додаток-конкурент mSpy і FlexySpy, але коштує дешевше. Володіє всім стандартним набором функцій додатків - шпигунів. додаток XNSPY. Інтерес представляє функція запису дзвінків і розмов через мікрофон телефону.

З програмою - шпигуном може працювати будь-яка людина, якщо вона вміє користуватися сучасними гаджетами. Якщо ви сумніваєтеся у виборі, скористайтеся тестовою версією програми.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!