Головна Новини
3 березня • оновлено в 21:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

Чотири шлюби і всі невдалі: чому зірку "Ліквідації" кидають чоловіки

11.2т
Читати матеріал російською

Актриса Ксенія Раппопорт ("Ліквідація") ретельно приховує подробиці особистого життя і в соцмережах розповідає тільки про роботу. Однак за цією таємничістю ховається бурхливе особисте життя: у неї було цілих чотири розлучення.

Чому актрисі так не щастить у коханні і з ким вона зараз — читайте в нашому матеріалі.

Віктор Тарасов

Перший чоловік Віктор Тарасов (праворуч)

Перший чоловік Віктор Тарасов (праворуч)

Перша серйозна любов прийшла до Ксенії Раппопорт ще під час навчання в академії. Коханням майбутньої актриси стала людина нетворчої професії, бізнесмен Віктор Тарасов. Стосунки призвели до вагітності, Ксенія була змушена призупинити навчання заради народження і виховання доньки, відомої нам сьогодні як актриса Аглая Тарасова ("Лід-2").

Разом бізнесмен і актриса прожили недовго. Розставання пройшло без ускладнень. Тарасов виявився гарним батьком і приділяв увагу доньці, незважаючи на розрив із Раппопорт.

Едуард Бояка

З Бояковим у Ксенії не склалися стосунки

З Бояковим у Ксенії не склалися стосунки

Ксенія однаково любила зйомки в кіно і гру на сцені, але особливо її приваблювали театральні режисери. Коли актриса побачила керівника театру "Практика", одразу закохалася в нього. Його звали Едуард Бояков. На жаль, він був сімейною людиною, якій нічого не варто було сходити наліво.

Бояков прекрасно розумів, який вплив має на жінок, і користувався цим. Підкоривши Раппопорт, він не зупинився і продовжив заводити коханок. Всім, крім Ксенії, було ясно, що її чекає розчарування.

Так і вийшло, через нескінченні зради режисера пара розлучилася. Для актриси цей період став важким, але вона не зневірилася і постаралася якомога швидше забути Боякова.

Юрій Колокольніков

Раппопорт пішла від люблячого чоловіка до Дмитра Борисова

Раппопорт пішла від люблячого чоловіка до Дмитра Борисова

Одного разу на зйомках чергового фільму Ксенія Раппопорт познайомилася з актором Юрієм Колокольніковим. Спілкування колег переросло в щось більше, хоча спочатку Ксенія не планувала вступати в стосунки. Вона все ще переживала через Боякова і хотіла просто відволіктися.

Колокольніков на той момент був одружений, але шалено закохався і пішов від дружини, залишивши її з маленькою дитиною. Незабаром шанувальники помітили, що Ксенію давно ніде не видно. Причину назвав сам Колокольніков. Виявилося, що у них із Раппопорт народилася донька, яку назвали Сонею.

Юрій любив Ксенію більше, ніж вона його. Актриса так і не змогла побудувати щасливу сім'ю з Колокольніковим. Незважаючи на спільну дитину, вона пішла від нього.

Дмитро Борисов

У 2019 р Борисов і Раппопорт таємно розлучилися

У 2019 р Борисов і Раппопорт таємно розлучилися

Деякий час Ксенія залишалася одна і не повідомляла про те, що відбувається в її особистому житті. Коли журналістам вдалося знайти інформацію про нового чоловіка Раппопорт, усі були збентежені. Виявилося, що на той момент актриса вже два роки перебувала в офіційному шлюбі з Дмитром Борисовим.

Чоловік був відомий як власник кількох московських ресторанів, але несподівано перебрався в Санкт-Петербург. Підставою для переїзду стала любов до Раппопорт. Борисов помітив актрису, коли вона збиралася йти від Колокольнікова, і буквально одразу перехопив її.

Весілля відбулося в 2016 році. Пара не афішувала стосунки, свято було таємним. Любов тривала три роки. Весь цей час Дмитро і Ксенія виглядали шалено щасливими і закоханими, але недавно з'явилася інформація про розлучення. Зараз Ксенія Раппопорт вільна.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
13
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини кіно

Топпублікації