Актриса Ксенія Раппопорт ("Ліквідація") ретельно приховує подробиці особистого життя і в соцмережах розповідає тільки про роботу. Однак за цією таємничістю ховається бурхливе особисте життя: у неї було цілих чотири розлучення.

Чому актрисі так не щастить у коханні і з ким вона зараз — читайте в нашому матеріалі.

Віктор Тарасов

Перший чоловік Віктор Тарасов (праворуч)

Перша серйозна любов прийшла до Ксенії Раппопорт ще під час навчання в академії. Коханням майбутньої актриси стала людина нетворчої професії, бізнесмен Віктор Тарасов. Стосунки призвели до вагітності, Ксенія була змушена призупинити навчання заради народження і виховання доньки, відомої нам сьогодні як актриса Аглая Тарасова ("Лід-2").

Разом бізнесмен і актриса прожили недовго. Розставання пройшло без ускладнень. Тарасов виявився гарним батьком і приділяв увагу доньці, незважаючи на розрив із Раппопорт.

Едуард Бояка

З Бояковим у Ксенії не склалися стосунки

Ксенія однаково любила зйомки в кіно і гру на сцені, але особливо її приваблювали театральні режисери. Коли актриса побачила керівника театру "Практика", одразу закохалася в нього. Його звали Едуард Бояков. На жаль, він був сімейною людиною, якій нічого не варто було сходити наліво.

Бояков прекрасно розумів, який вплив має на жінок, і користувався цим. Підкоривши Раппопорт, він не зупинився і продовжив заводити коханок. Всім, крім Ксенії, було ясно, що її чекає розчарування.

Так і вийшло, через нескінченні зради режисера пара розлучилася. Для актриси цей період став важким, але вона не зневірилася і постаралася якомога швидше забути Боякова.

Юрій Колокольніков

Раппопорт пішла від люблячого чоловіка до Дмитра Борисова

Одного разу на зйомках чергового фільму Ксенія Раппопорт познайомилася з актором Юрієм Колокольніковим. Спілкування колег переросло в щось більше, хоча спочатку Ксенія не планувала вступати в стосунки. Вона все ще переживала через Боякова і хотіла просто відволіктися.

Колокольніков на той момент був одружений, але шалено закохався і пішов від дружини, залишивши її з маленькою дитиною. Незабаром шанувальники помітили, що Ксенію давно ніде не видно. Причину назвав сам Колокольніков. Виявилося, що у них із Раппопорт народилася донька, яку назвали Сонею.

Юрій любив Ксенію більше, ніж вона його. Актриса так і не змогла побудувати щасливу сім'ю з Колокольніковим. Незважаючи на спільну дитину, вона пішла від нього.

Дмитро Борисов

У 2019 р Борисов і Раппопорт таємно розлучилися

Деякий час Ксенія залишалася одна і не повідомляла про те, що відбувається в її особистому житті. Коли журналістам вдалося знайти інформацію про нового чоловіка Раппопорт, усі були збентежені. Виявилося, що на той момент актриса вже два роки перебувала в офіційному шлюбі з Дмитром Борисовим.

Чоловік був відомий як власник кількох московських ресторанів, але несподівано перебрався в Санкт-Петербург. Підставою для переїзду стала любов до Раппопорт. Борисов помітив актрису, коли вона збиралася йти від Колокольнікова, і буквально одразу перехопив її.

Весілля відбулося в 2016 році. Пара не афішувала стосунки, свято було таємним. Любов тривала три роки. Весь цей час Дмитро і Ксенія виглядали шалено щасливими і закоханими, але недавно з'явилася інформація про розлучення. Зараз Ксенія Раппопорт вільна.

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