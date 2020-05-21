21 травня у Києві відкриється перший легальний автокінотеатр на Лівому березі

Кияни нарешті можуть додати яскравих ноток у своє карантинне дозвілля і насолодитися кіно на великому екрані, не виходячи при цьому зі свого автомобіля.

Покази стартують 21 травня і відбуватимуться щодня на паркінгу Арт-заводу "Платформа" (вулиця Біломорська, 1).

Репертуар змінюватиметься щотижня. Інформацію про новинки можна перевіряти на сайті кінотеатру.

При відвідуванні автокінотеатру безпека глядачів буде понад усе. Придбати квитки можна тільки онлайн, адміністрація просить залишатися у своєму авто. Звук буде транслюватися через FM-хвилю.

Зустрічі з друзями і міцні обнімашки будуть зовсім скоро - потерпи. А поки давай скасуємо пікніки, стрибнемо в машини і поїдемо назустріч прекрасним фільмам.

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