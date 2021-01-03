2021 рік у фільмах: яким його уявляли в минулому

Події, що відбувалися 2020 року, багатьом з нас нагадали кіно. Так, новий вірус і загадкова хвороба, яка охопила планету, цілком могли б стати основою для сюжету фантастичного фільму.

Тому кожен сподівається, що 2021-й рік принесе полегшення, пише BBC. Ряд фантастичних фільмів минулого пропонують глядачеві заглянути в нього, і скоро ми дізнаємося, наскільки близькі до реальності прогнози кінематографістів.

За сюжетом фільму, 2021 року йде процес колонізації Місяця; причому з супутника Землі можна вирушити на Марс і Венеру. Стрічка нагадує космічний вестерн: герої літають верхом на метеорі, стріляють з револьверів "майбутнього" та б'ються в позбавленому гравітації барі.

У постапокаліптичному світі владу захоплюють брутальні чоловіки, а жінки стають їхніми безпорадними рабинями – всі, крім загону кочових войовниць "Бойові сестри". Кожна з них має паранормальні здібності, завдяки чому вони можуть без зброї перемогти армію чоловіків і визволити полонених.

Фільм демонструє антиутопічний технократичний світ, охоплений пандемією смертельної хвороби, під час якої хворий втрачає контроль над своїм тілом. Головний герой Джонні (Кіану Рівз) працює мнемоніком – кур'єром, що транспортує важливу інформацію на чіпі в його мозку. Через чіп Джонні не пам'ятає свого дитинства. Він мріє заробити грошей на операцію, щоб відновити пам'ять і згадати, хто він є насправді.

2021 року Землі загрожує катастрофа. У світі відбуваються катаклізми, влітку йде сніг, місцями пропадає гравітація, а на вулицях лежать тіла померлих від невідомої хвороби.

На тлі всього цього подружжя Джон і Олена, які давно не живуть разом, сходяться знову і одразу ж опиняються під прицілом мафії. Усе через те, що Олена, відома російська фігуристка, вирішує піти з професії та її планують замінити цілою низкою клонів, які б продовжили кар'єру замість неї.

Йде 2021-й рік, і Землі залишається рівно 21 день до потрапляння в неї астероїда. В оголошеннях пропонують купити наркотики, позбавити невинності та навіть замовити кілера, якщо чекати кінця світу занадто важко. Одні пускаються берега, інші будують бомбосховища, треті – продовжують ходити на роботу, а деякі намагаються знайти дорогих їм людей і в результаті їм це вдається.

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