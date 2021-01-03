12-річну Мерилін Монро показали на рідкісному фото

У мережі показали, як виглядала знаменита американська актриса Мерилін Монро в 12-річному віці.

Архівне фото опублікували на сторінці "Historicana.ru – історичні фотографії" в Facebook. "Ще поки Норма Джин Бейкер (Мерилін Монро) в 12 років. США. 1938 рік", – йдеться в підписі до знімка.

Мерилін Монро народилася 1 червня 1926 року в Лос-Анджелесі. За своє недовге життя вона встигла стати культовою актрисою та секс-символом Америки.

Світову популярність вона здобула завдяки зйомкам у фільмах "Ніагара", "Джентльмени віддають перевагу білявкам" і "Сверблячка сьомого року" в 50-х роках.

Через психологічні проблеми, тривоги і безсоння, актриса на піку своєї слави стала приймати ліки з вмістом наркотичних речовин – барбітурати, амфетаміни, а також алкоголь, проте це лише пригнітило її стан.

5 серпня 1962 року хатня робітниця Мерилін Монро знайшла її мертвою. Причиною смерті виявилося передозування барбітуратів. Офіційно було оголошено, що 36-річна актриса вчинила самогубство.

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