"12 мавп", "Зараження", "28 днів потому": що ще подивитися на карантині

У зв'язку з карантином, введеним в Україні через пандемію коронавірусу, в багатьох несподівано з'явилося багато вільного часу.

Хтось вирішує витратити його на домашні справи, хтось – на книжки, а хтось із задоволенням проводить дозвілля біля телевізора. Для тих, хто любить кіно, OBOZREVATEL зробив добірку найбільш цікавих та актуальних у такій ситуації фільмів про глобальні катастрофи та епідемії.

"Зараження" (2011)

Джуд Лоу у фільмі "Зараження" (2011) кадр з фільму

Фільм-катастрофа Стівена Содерберга "Зараження" про світову пандемію небезпечного вірусу зі смертністю 25-30% – сьогодні в топ-10 популярних фільмів на ITunes. Сюжет фільму неймовірно близький до ситуації з коронавірусом. Цей фільм позитивно оцінили навіть критики, що рідко трапляється з подібними стрічками. Порадує глядача і зірковий склад: Метт Деймон, Гвінет Пелтроу, Джуд Лоу, Маріон Котійяр, Кейт Уїнслет, Лоуренс Фішберн.

"Понтіпул" (2008)

"Понтіпул" (2008) кадр з фільму

"Понтіпул" режисера Брюса Макдональда – один з найоригінальніших фільмів про епідемії і чи не єдиний розмовний фільм про зомбі. Якось зимового ранку діджей невеличкої радіостанції починає отримувати обривки суперечливої інформації про дивні події, що відбуваються в місті. Вуличні заворушення виявилися епідемією вірусу, який перетворив городян на натовп агресивних зомбі. Перший симптом: заражений відчуває мовні труднощі і повторює одну фразу.

"Сімпсони в кіно" (2007)

"Сімпсони в кіно" (2007) кадр з мультфільму

Повнометражний анімаційний фільм "Сімпсони в кіно" зняв режисер Девід Сильверман на основі мультсеріалу "Сімпсони". Після того як Гомер забруднює міське озеро контейнером зі свинячими екскрементами, Спрінгфілд оголошують зоною карантину і місто накривають куполом. Стрічка була удостоєна нагороди British Comedy Awards та номінована на премію Енні в 4-х категоріях.

"Господар" (2006)

"Господар", або "Вторгнення динозавра" (2006) кадр з фільму

"Господар" – південнокорейський фільм 2006 року, режисером і одним із сценаристів якого є тричі оскароносний Пон Чжун Хо. В українському та російському прокаті отримав назву "Вторгнення динозавра". Монстр у фільмі, імовірно, є носієм невідомого вірусу. Тому Сеул в паніці, всі в масках, а свідки монстра – на карантині.

"28 днів потому" (2002)

"28 днів потому" (2002) кадр з фільму

"28 днів потому" – британський постапокаліптичний фільм режисера Денні Бойла. Не рекомендується перегляд дітям і підліткам, яким менше 16 років. За сюжетом фільму Великобританія вражена пандемією небезпечного вірусу, що перетворює людей на шалених убивць, і четверо, що вижили в цьому жаху, намагаються врятуватися. 2007 року було випущено фільм-сіквел "28 тижнів потому".

"Всесвітня війна Z" (2013)

Бред Пітт у фільмі "Всесвітня війна Z" (2013) кадр з фільму

"Всесвітня війна Z" – постапокаліптичний бойовик, головну роль у якому виконав Бред Пітт. Він також виступив і продюсером фільму. Колишній співробітник ООН Джеррі Лейн опиняється в епіцентрі епідемії невідомого вірусу, який вмить перетворює людину на зомбі.

У пошуках протиотрути Лейн подорожує разом зі своєю командою майже всім світом, ураженим епідемією. Доля людства виявилася на волосині, а Джеррі – його єдина надія.

"Дванадцять мавп" (1995)

Брюс Вілліс і Бред Пітт у фільмі "Дванадцять мавп" (1995) кадр з фільму

"12 мавп" (12 Monkeys) – антиутопія 1995 року режисера Террі Гілліама, в головних ролях – Брюс Вілліс, Меделін Стоу, Бред Пітт. Дія фільму відбувається в 2035 році. Жахливий, невиліковний вірус убив 5 мільярдів людей – 99% населення Землі. Рештка вцілілих живуть під землею. Але одного разу кримінальник Джеймс Коул наважується на небезпечну подорож, щоб потрапити в минуле і виявити джерело появи жахливого вірусу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Верховна Рада прийняла жорсткий закон про боротьбу з коронавірусом.

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