10 років без зірки "Дальнобойщиков": куди зник спадок Галкіна

Про актрисі Дарину Михайлову журналісти частіше згадують, як про вдову відомого російського актора Владислава Галкіна, але мало хто знає, що ця жінка різностороння творча особистість. 25 лютого виповнилося 10 років з дня його смерті.

Смерть прийшла до Галкіна раптово. Улюбленець мільйонів глядачів, який прославився ролями в "Дальнобойщиках", "Ворошиловському стрілку", "Майстрі і Маргариті", збирався відзначити своє 40-річчя, але не дожив до ювілею.. Офіційне слідство зробило висновок, що актор помер від зупинки серця, але, на думку його прийомного батька, Бориса Галкіна, син був убитий.

Дарина Михайлова і Владислав Галкін

Напередодні Влад перевів у готівку 136 тис. доларів. На ці гроші він збирався відремонтувати свою квартиру. Коли Галкін-молодший помер, ніхто не зміг знайти, куди подівся пакет з грошима. Вдова актора Дарина Михайлова відмовилася коментувати дану ситуацію. Пізніше журналісти не могли з нею зв'язатися.

Проблемний чоловік

Незадовго перед смертю російської кінозірки про Галкіна ходили чутки, що він страждає від алкоголізму. У 2009 році Влад влаштував сварку в одному з московських закладів, в якому бармен відмовився наливати акторові віскі. Тоді Галкін взяв стілець і розгромив барну стійку. У нього в куртці виявився газовий пістолет, з якого він почав стріляти. Співробітникам кафе довелося викликати поліцію. Коли вони приїхали, Влад поліз в бійку з правоохоронцями.

Дарина Михайлова і Владислав Галкін в серіалі "Брудні ігри"

У пресі тоді писали про те, що дружина Галкіна збирається з ним розлучитися. За словами Дар'ї, її чоловік багато пив і відмовлявся від лікування. Жити актор переїхав до друзів, яким вдалося вмовити його на проходження курсу в клініці. Михайлова скаржилася, що всі дорікають її в пияцтві чоловіка, ніби вона в цьому винна.

Спадкоємиця

Борис Галкін запевняв, що Дарина завжди намагалася підтримати його сина, але коли Влад помер, прийомний батько перестав розповідати журналістам про особисте життя актора.

Дарина так і не встигла розлучитися з чоловіком до його смерті. З цієї причини вона стала головною спадкоємицею статків Галкіна. Актриса отримала квартиру, розташовану в районі Пречистенка. Михайлова її продала, але не поділилася вирученими грошима з батьками Владислава. Ніхто з родичів актора досі так і не коментував цю ситуацію.

"Тюремний психолог"

На якийсь час вдова Галкіна пропала з поля зору журналістів. У жовтій пресі писали, що Дарина залишила країну і пішла з професії. Хтось говорив, що бачив Михайлову в Німеччині з іншим чоловіком, але це виявилося неправдою.

У січні 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що готується нова театральна постановка, в якій актриса грає головну героїню і навіть сама поставила спектакль.

Дарина Михайлова в спектаклі "Тюремний психолог"

Прем'єра "Тюремного психолога" відбулася в театрі "Человек". Цю п'єсу написала Олена Ісаєва на реальних фактах, які вона збирала, відвідуючи колонії. У виставі розповідається про успішного професіонала, чиє особисте життя не склалося. Жінка намагається зрозуміти, що штовхає людину на вчинення злочину.

Проекти Дар'ї Михайлової

Прес-реліз вистави містив інформацію про Дарину Михайлову – відому російську актрису, яка вирішила не тільки поставити цікаву п'єсу, а й зіграла в ній головну і єдину роль.

Всього Михайлова знялася приблизно в шістдесяти фільмах і серіалах. У свій час вона служила в Театрі Вахтангова, "Современнике" і "Школі сучасної п'єси", після чого стала створювати власні сценічні проекти. Її продовжують запрошувати в свої фільми російські режисери.

У Михайлової є власна акторська майстерня, якій дав притулок під своїм дахом Інститут сучасного мистецтва. Зараз вдова Галкіна називає себе "вільним художником". Вона не любить давати інтерв'ю, але як виняток поспілкувалася з пресою напередодні прем'єри моновистави "Тюремний психолог", та відповідала вона тільки на питання, що стосуються постановки. Про особисте життя актриса говорити не захотіла.

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