Знайшли побитим і з посинілим обличчям: що криється за загадковою смертю Галкіна з "Майстра і Маргарити"

27 лютого 2010 року, через 2 дні після смерті, тіло 38-річного актора Владислава Галкіна було знайдено в його власній квартирі. Офіційна версія — не витримало серце. Однак є вірогідність, що зірку "Майстра і Маргарити" могли вбити.

Що сталося насправді з відомим актором — в нашому матеріалі.

Незадовго до трагедії він лежав в лікарні. У актора запалилася підшлункова залоза і він намагався її підлікувати. Лікарі зробили висновок, що Владислав помер від гострої серцевої недостатності, але його прийомний батько Борис Галкін вважає, що син був убитий, так як з квартири зникла велика сума грошей.

Проблеми з алкоголем

В останній рік життя колись чарівний і веселий актор впав у тривалу депресію. Роботи у нього було багато, але Влад постійно відчував себе втомленим. Крім того, він сильно пошкодив коліно. Лікарі сказали, що через цю травму Галкіну могли дати інвалідність. Його 8 разів оперували.

Останнє фото з батьком

Після того як Владислава покинула дружина, актриса Дарина Михайлова, він сильно змінився. Дружина не змогла миритися з нескінченними пиятиками чоловіка.

Незадовго до смерті Галкін влаштував дебош зі стріляниною в одному з московських барів. Його судили. Актор відбувся умовним терміном, але пити не перестав. На думку однокурсника Влада, Сергія Юшкевича, якби Дарина не пішла від чоловіка, то, швидше за все, він би залишився живий.

Владислав Галкін з дружиною Дариною Михайлової

Колега Галкіна пізніше згадував, як Владислав одного разу прийшов до нього додому весь в крові і розповів, що влаштував бійку поруч з Білоруським вокзалом. Юшкевич подумав, що Галкін погано закінчить, якщо продовжить вести такий спосіб життя. Тільки Дарина в той час могла вберегти Влада від трагічного фіналу. Разом вони прожили ціле десятиліття.

Дивні обставини смерті

Останні дні лютого 2010 року Галкін не брав слухавку. Його рідні занепокоїлись і викликали поліцію, яка зайшла в квартиру актора і знайшла його мертве тіло, що пролежало в такому стані два дні. Лікарі констатували у Владислава кардіоміопатію (раптову зупинку серця). Аналізи показали, що напередодні смерті актор зловживав алкогольними напоями.

Таким ми його запам'ятали

Але у його прийомного батька інша думка з цього приводу. За словами Бориса Сергійовича, буквально за місяць до загибелі Влад лікував в клініці гострий панкреатит, а коли виписався з лікарні, не вживав алкоголь.

У квартирі актора слідчі виявили півпляшки коньяку. В одній склянці був недопитий томатний сік, а в другому – залишки алкоголю. На думку родичів Владислава, він не міг запивати коньяк з томатним соком. Вони вважають, що Галкін був не один і другий чоловік міг силою влити алкоголь в горло актора.

За словами приятеля Влада, художника Костянтина Мірошника, тіло артиста було покрито синцями. Колір обличчя Галкіна здався його товаришеві неприродно синім, навіть ультрамариновим, як у людини, якого задушили.

Прийомний батько Влада не вірить в трагічну випадковість

На думку Бориса Сергійовича, Влада убили. Він розповів, що напередодні трагедії актор у готівку зі свого банківського рахунку 136 тис. доларів і планував на ці гроші відремонтувати квартиру. Крім того, Галкін-старший розповів про погрози, що надходили його синові. Отримані в банку кошти в квартирі так і не знайшли.

За словами вітчима Владислава, актор лежав на підлозі з посинілим обличчям , що може говорити про завдані йому побої. Стіни в квартирі були в плямах від крові. Борис Сергійович не вірить в смерть сина від нещасного випадку. Він вважає, що Влада вбили

Але, на думку його колеги, Сергія Юшкевича, Влад помер від того, що запивав таблетки, знайдені в його квартирі, коньяком, що не можна робити людям, у яких запалення підшлункової залози.

Могила Владислава Галкіна на Троєкуровському кладовищі

Похорони актора на московському Троєкуровському кладовищі були таємними. На них були присутні тільки його найближчі люди. Шанувальники так і не змогли проводити свого улюбленця в останню путь. Деякі з них говорили, що родичі не захотіли виставляти на загальний огляд спотворене тіло небіжчика.

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