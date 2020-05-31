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1 червня • оновлено в 03:02
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10 мультфільмів СРСР, які повертають у дитинство. Відео

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Для тих, чиє дитинство пройшло в Радянському Союзі, мультфільми були найкращим способом провести час біля телевізора. Радянські мультики були різні, і багато хто з них не забуто й досі.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував добірку з десяти найкращих мультфільмів СРСР, які допоможуть ненадовго повернутися в дитинство.

1. "Їжачок в тумані" (1975)

2. "Ну, постривай!" (мультсеріал 1969-2006)

3. "Троє з Простоквашино" (1978)

4. "Бременські музиканти" (1969)

5. "Пригоди кота Леопольда" (мультсеріал 1975-1987)

6. "Вінні Пух" (1969)

7. "Малий і Карлсон" (1968)

8. "Жив-був пес" (1982)

9. "Дід Мороз і літо" (1969)

10. "Як Петрик П'яточкін слоників рахував" (1984)

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виглядав сніданок в СРСР: показовий кадр.

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Автор
Аліна Мельник
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