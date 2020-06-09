Боротися до кінця! Боротися з системою, расової та гендерною дискримінацією, з беззаконням або ... стихією. Попри все і незважаючи ні на що.

Саме цьому вчить добірка фільмів, яку підготував OBOZREVATEL для своїх читачів.

1. "Банкір"

Рік випуску: 2020

Країна: США

Історія про те, як двоє кмітливих афроамериканських підприємців у 50-х роках змогли заснувати успішне агентство з нерухомості та навіть обзавестися банком, щоб видавати кредити на розвиток бізнесу темношкірим. І це в той час, коли через расові обмеження афроамериканці не мали можливості навіть орендувати будинок.

Фільм "Банкір" imdb.com

2. "Ідеальний пацієнт"

Рік випуску: 2019

Країна: Швеція

Фільм розповідає історію, яка стала найгучнішим судовим скандалом в Швеції. Вона почалася з того, що журналіст Ханнес Ростам поставив під сумнів провину маніяка, якого засудили до довічного ув'язнення у психіатричній клініці.

Фільм "Ідеальний пацієнт" imdb.com

3. "Просто помилувати"

Рік випуску: 2019

Країна: США

Темношкірий в'язень Уолтер Макміллан очікує страти за вбивство. Дізнавшись, що обвинувачення побудовано на сумнівних доказах і майже на їх відсутності, молодий юрист Брайан Стівенсон вирішує кинути виклик недосконалій судовій системі США, щоб врятувати життя Уолтеру.

Фільм "Просто помилувати" justmercyfilm.com

4. "Темні води"

Рік випуску: 2019

Країна: США

Одного разу до адвоката Роба Біллота, який спеціалізується на захисті хімічних компаній, звертається фермер, який стверджує, що одна з цих компаній знищила його фермерство. Дізнавшись, що мова йде про велику компанію DuPоnt, Роб починає розслідування і присвячує роки свого життя, щоб довести, що діяльність компанії-гіганта дійсно забруднює середовище, вбиває тварин і каліче людей.

Фільм "Темні води" focusfeatures.com

5. "Господарі міста"

Рік випуску: 2019

Країна: Канада

Брем щойно випустився з коледжу. Він хоче пов'язати своє життя зі справжньою журналістикою, проводити розслідування та змінювати світ. Тому, почувши про скандал з мером Торонто Робом Фордом, Брем з пристрастю береться за справу. Йому потрібно довести причетність політика до наркоманії та сексуальних домагань.

Фільм "Господарі міста" elevationpictures.com

6. "У владі стихії"

Рік випуску: 2018

Країна: Гонконг

Новоспечена пара Темі і Річард планують першу спільну подорож. Річарду потрібно перегнати яхту знайомих з Таїті до Каліфорнії, і він кличе дівчину з собою. Але через кілька днів після відплиття судно потрапляє у сильний шторм. В результаті відкинута далеко на північ яхта опиняється в жалюгідному стані, а серйозно поранений Річард не може нічим допомогти тендітній Темі, яка робить усе можливе, щоб врятувати себе і коханого.

Фільм "У владі стихії" Twitter / shaiwoodleybr

7. "За статевою ознакою"

Рік випуску: 2018

Країна: США

Молода дівчина на ім'я Рут мріє про кар'єру юриста. Але в 70-і роки, щоб втілити свою мрію, їй доведеться боротися з процвітаючою гендерною дискримінацією.

Фільм "За статевою ознакою" focusfeatures.com

8. "Брайан Бенкс"

Рік випуску: 2018

Країна: США

Брайан Бенкс – шкільна зірка футболу. Йому 16, і він мріє про велику спортивну кар'єру. Але все руйнується у той момент, коли в будинок Бенкса, де він живе зі своєю матір'ю, вривається поліція і арештовує його як підозрюваного у зґвалтуванні. Несправедливо засуджений за злочин, якого він не скоював, Брайан бореться за справедливість і очищення свого імені.

Фільм "Брайан Бенкс" Facebook / brianbanksmovie

9. "Приватна війна"

Рік випуску: 2018

Країна: США

Журналістка Марі Колвін раз у раз відправляється до гарячих точок по всьому світу, ставлячи під загрозу своє власне життя. Її мета – показати громадськості реальну картину подій, а не так, як їх представляють політики та військове керівництво.

Фільм "Приватна війна" Facebook / APrivateWar

10. "Усі гроші світу"

Рік випуску: 2017

Країна: США

У 1973 році італійці викрадають онука нафтового магната Жана Пола Гетті і вимагають викуп у розмірі 17 мільйонів доларів. Однак на відміну від предметів мистецтва, людське життя для скнари Гетті нічого не варто. "У мене чотирнадцять онуків, якщо я сьогодні заплачу один пенні, тоді у мене буде чотирнадцять викрадених онуків" – повідомляє мільярдер журналістам і дає зрозуміти, що платити не має наміру. Порятунок 16-річного Джона залишається в руках його матері, у якої немає ні коштів, ні належної підтримки з боку правоохоронних органів.

Фільм "Усі гроші світу" sonypictures.com

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