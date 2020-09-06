10 фільмів і серіалів Netflix, які можна подивитися безкоштовно. Трейлери

Стримінгова платформа Netflix відкрила безкоштовний доступ до 10 своїх фільмів і серіалів. Це такі кінострічки, як "Дивні дива", "Загадкове вбивство", "Еліта", "Пташиний короб", "Коли вони бачать нас", "Два Папи", "Наша планета", "Грейс і Френкі" та інші.

Як пише TechCrunch, таке рішення пов'язано зі стратегією сервісу із залучення нових передплатників. Дивитися стрічки можна, не маючи аккаунта на Netflix, через комп'ютерний браузер або браузер на Android. У браузері на iOS не можна переглянути фільми безкоштовно.

"Грейс і Френкі", 2015

Головні героїні серіалу дізнаються, що останні 20 років їхні чоловіки – не тільки партнери по роботі, але ще й коханці. Жінки намагаються впоратися з ситуацією разом, потрапляючи в різні курйозні ситуації.

"Загадкове вбивство", 2019

Поліцейський Нік Шпіц та його дружина Одрі вирушають на відпочинок до Італії. У літаку вони знайомляться з мільйонером, який запрошує їх відпочити на його яхті. Під час вечірки на судні стається вбивство, і головними підозрюваними виявляються Нік і Одрі. Парі доводиться самостійно розслідувати заплутану справу.

"Два Папи", 2019

Папа римський Бенедикт XVI готується звільнити престол для свого наступника. Однак ліберального Франциска він не вважає прийнятною кандидатурою. Два служителі церкви мають знайти спільну мову, щоб прокласти новий шлях для католицтва.

"Еліта", 2018

Для безкоштовного перегляду доступна лише 1-ша серія 1-го сезону серіалу. Дія сюжету відбувається в Іспанії. Після пожежі в звичайній школі трьох старшокласників переводять до елітного закладу: юнаки з небагатих родин знайомляться з багатими однолітками. Ситуацію загострює вбивство, що сталося в школі.

"Дивні дива" (2016)

У маленькому містечку починають безслідно зникають діти. Спроба розслідувати ці події зіштовхує маму зниклого хлопчика Уїлла з незрозумілими паранормальними явищами. Безкоштовно на Netflix можна подивитися 1-й епізод серіалу.

"Коли вони нас побачать", 2019

Міні-серіал засновано на реальних подіях. У 90-х роках п'ятеро темношкірих підлітків потрапляють до в'язниці Нью-Йорка через згвалтування білої дівчини. Але в дійсності вони не скоювали злочину, а вирок отримали через расову дискримінацію. 2014 року до поліції приходить чоловік, який стверджував, що він є справжнім насильником, і справа поновлюється.

"Любов сліпа", 2020

За умовами популярного реаліті-шоу, 30 чоловіків і жінок знайомляться наосліп і можуть зустрітися лише тоді, коли вирішать одружитися.

"Бебі Бос", 2017

Ідеальні стосунки Тіма з батьками руйнуються після народження ще однієї дитини. Хлопчик ревнує, але новонароджений виявляється агентом з секретною місією. Щоб позбутися бебі-боса, Тім погоджується йому допомогти.

"Наша планета", 2019

Автори документального серіалу показують, якою прекрасною і різноманітною може бути природа і як людина змінює її.

"Пташиний короб", 2018

У недалекому майбутньому люди починають вбивати себе при вигляді чогось незрозумілого. У спробі вижити одинока мати з двома дітьми вирушає на пошуки безпечного місця: їй потрібно подолати 30 кілометрів із зав'язаними очима, покладаючись лише на нюх і слух.

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