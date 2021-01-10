10 довгограючих серіалів, які допоможуть пережити локдаун

Коронавірус диктує нам свої правила життя в найближчі тижні, тому щоб домашній режим пройшов ненудно, варто вибрати собі захоплюючий серіал, на який не шкода витратити час.

На карантині зазвичай тягне на щось цікаве, затяжне і навіть психологічно хитромудре, щоб серіал точно допоміг відірватися від проблем в реальному світі. OBOZREVATEL зібрав десять кращих багатосезонних шоу з найрізноманітнішими сюжетами й жанрами, щоб будь-хто зміг знайти свій ідеальний серіал на час локдауну.

1. Друзі/Friends (1994-2004)

10 сезонів, 236 серій

Цей серіал за час існування став культовим, а герої за час зйомок настільки зріднилися, що через десятки років продовжують дружити. Шоу присвячено шістьом друзям і їхньому житті в Нью-Йорку, а сам серіал наповнений іскрометними жартами й драматичними моментами: сварками, примиреннями, побаченнями, різними дрібними проблемами. Відзначимо, що "Друзі" стабільно потрапляють в рейтинги найкращих телепроєктів, тому якщо ви ще не дивилися цей шедевр, зимовий карантин – найкращий час, щоб почати.

2. Надприродне/Supernatural (2005-2020)

15 сезонів, 327 серій

Любителям містики й легких жахів сподобається серіал "Надприродне", який знімали протягом 15 років. Цікаво, що головні герої залишалися беззмінними протягом усіх сезонів, тому імена Діна і Сема Вінчестерів вже стали загальними. За сюжетом, двоє братів колесять по всій Америці на раритетному авто батька Chevrolet Impala 1967 року, слухають класичний рок і очищають міста від нечисті.

3. Теорія великого вибуху/The Big Bang Theory (2007-2019)

12 сезонів, 279 серій

Цей серіал свого часу зробив справжню революцію на телебаченні популяризував гік-культуру. Шоу розповідає про чотирьох унікальних вчених і їх комічні спроби увійти в соціум. "Теорія великого вибуху" настільки сподобалася глядачам, що шоу продовжували аж до 12 сезону, а також присвятили йому спін-офф про дитинство доктора Купера – "Дитинство Шелдона".

4. Гра престолів/Game of Thrones (2011-2019)

8 сезонів, 73 серії

"Гра престолів" вражає масштабами історії, зйомок, локацій, рейтингів і реакцій глядачів. Безліч героїв і різних характерів, а сюжет розвивається настільки стрімко, що глядач точно не зможе занудьгувати. Це без малого легендарний серіал, тому обов'язковий до перегляду.

5. Відчайдушні домогосподарки/Desperate Housewives (2004-2012)

8 сезонів, 180 серій

Серіал розповідає про чотирьох американських домогосподарок, чиє життя ідеальне лише на перший погляд. Насправді все героїні знаходяться на межі нервового зриву, і у кожної в шафі – свої скелети. Серіал є їдкою сатирою на ідеальну картинку життя в Сполучених Штатах.

6. Ходячі мерці/The Walking Dead (2010-...)

10 сезонів, 145 серій

Хоррор-драма від Френка Дарабонта (творця фільмів "Втеча з Шоушенка" і "Зелена миля") розповість про виживання під час зомбі-апокаліпсису. Цей серіал називають головним постапокаліптичним серіалом всіх часів. І не дарма, адже це не стандартний фільм жахів про зомбі, а найпотужніша драма про людську психологію.

7. Доктор Хаус/House, MD (2004-2012)

8 сезон, 177 серій

Цей серіал потрапив в книгу рекордів Гіннеса як найпопулярніший телевізійний твір всіх часів. За даними тільки 2013 року, після виходу фінального сезону серіал "Доктор Хаус" подивилися понад 80 млн осіб. Сюжет сконцентрований на видатному діагності Грегорі Хаусі, який впевнений в тому, що всі навколо брешуть. Йому одному з перших на телебаченні вдалося зробити популярним образ антигероя. Доктор Хаус кепсько ставиться до колег і ще гірше – до пацієнтів, вживає наркотики й використовує в роботі напівлегальні методи.

8. Анатомія пристрасті/Grey's Anatomy (2005-...)

16 сезонів, 254 серії

Ще одна медична драма "Анатомія пристрасті" розповість про групу інтернів, які проходять практику в лікарні "Сієтл-Грейс". У кожній серії цікава історія, пов'язана з діагностикою та лікуванням нового пацієнта. Практично всі медичні прийоми без докорів сумління розтягнуті за медичними серіалами дрібніше, так що у вас може виникнути відчуття, що це вже десь було. Але знайте: вперше таке було саме тут.

9. Касл/Castle (2009-2016)

8 сезонів, 178 серій

Поліцейська драма з цікавим сюжетом розповість про Річарда Касла – письменника детективів. Касл дізнається, що в місті орудує злочинець, який повторює сюжети його книг. Письменник звертається в поліцію, знаходить собі партнера і стає першокласним детективом. Кумедні жарти, покрокове розслідування злочину і любовні відносини Касла і Бекетт стануть чудовою принадою для перегляду всіх серій.

10. Як я зустрів вашу маму/How I Met Your Mother (2005-2014)

9 сезонів, 208 серій

Героїв цього ситкому знають навіть ті, хто його не дивився. Лілі-лапочка, Марш-солоденький, красуня Робін, бабій Барні та, звісно, Тед Мосбі, що знаходиться в нескінченному пошуку мами для своїх дітей, підкорили мільйони глядачів. Серіал багато разів наслідували, переймали жарти й сценки – в цілому, почуття виконаного обов'язку після перегляду "Як я зустрів вашу маму" у вас залишиться.

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