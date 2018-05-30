З'ясувалося, чому не можна сидіти за комп'ютером перед сном

Необмежене використання комп'ютерів і планшетів у вечірній час викликає порушення сну і збиває добові ритми організму.
До такого висновку прийшла наукова група під керівництвом співробітників Гарвардського університету, передає РІА Новини.
Згідно з отриманими результатами дослідження, використання світловипромінюючих гаджетів, таких як комп'ютер, телефон або планшет, негативно позначається на швидкості засинання.
Учені також з'ясували, що використання гаджетів пригнічує вироблення мелатоніну - гормону, що відповідає за періоди сну і неспання.
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