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/Новини здоров'я

З'ясувалася смертельна небезпека популярної в Україні страви

1.9тЧитати матеріал російською

Яєчня може нести шкоду для організму людини, якщо сильно нею зловживати.

Як пише The New York Times, недавнє дослідження показало, вживання великої кількості смажених яєць може збільшити рівень холестерину у крові.

У науковому експерименті взяли участь 30 тисяч осіб, середній період спостереження склав 17 років. Він показав, що кожні додаткові 300 мг холестерину в денному раціоні збільшували ризик серцево-судинних захворювань на 17%, а ризик передчасної смерті — на 18%.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Виходячи з цього, видання дійшло висновку, чим більше людина їсть яєць, тим вище ризик для організму.

Як раніше писав OBOZREVATEL, вживання газованих напоїв з цукрозамінники серйозно підвищує ризик виникнення інсульту та недоумства.

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