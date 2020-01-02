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З'ясувалася нова смертельна небезпека неправильного сну

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Люди, які регулярно більше 11 або менше чотирьох годин на добу, більш схильні до фіброзу легенів, ніж ті, хто спить приблизно сім годин.

До такого висновку прийшла дослідницька група з вченими з університетів Манчестера, Оксфорда, Ньюкасла, університетських коледжів Лондона і Торонто, а також фонду NHS Foundation, передає "Лента.ру".

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Відзначається, що дослідники використовували дані людей із британського Біобанку. З'ясувалося, що ті, хто недосипає і спить менше чотирьох годин, подвоюють шанси на розвиток фіброзу легенів, а сплячі по 11 і більше годин на добу його потроюють.

Також підвищений ризик на розвиток хвороби мають ті, хто лягає спати пізно вночі або працює позмінно.

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Фіброз легенів – розростання сполучної тканини в органі з появою рубців. Хвороба може призвести додисфункції легких.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що страх, пережитий під час нічних кошмарів, допомагає впоратися зі стресом у реальному житті.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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