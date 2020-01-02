З'ясувалася нова смертельна небезпека неправильного сну

Люди, які регулярно більше 11 або менше чотирьох годин на добу, більш схильні до фіброзу легенів, ніж ті, хто спить приблизно сім годин.

До такого висновку прийшла дослідницька група з вченими з університетів Манчестера, Оксфорда, Ньюкасла, університетських коледжів Лондона і Торонто, а також фонду NHS Foundation, передає "Лента.ру".

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Відзначається, що дослідники використовували дані людей із британського Біобанку. З'ясувалося, що ті, хто недосипає і спить менше чотирьох годин, подвоюють шанси на розвиток фіброзу легенів, а сплячі по 11 і більше годин на добу його потроюють.

Також підвищений ризик на розвиток хвороби мають ті, хто лягає спати пізно вночі або працює позмінно.

Фіброз легенів – розростання сполучної тканини в органі з появою рубців. Хвороба може призвести додисфункції легких.

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