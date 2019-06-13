Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Флебологія

З'ясувалася несподівана небезпека тривалих перельотів

3.7тЧитати матеріал російською

Учені прийшли до висновку, що тривалі перельоти викликають гіподинамію. Якщо провести більше трьох годин у сидячому положенні, судини й артерії перетискаються і порушується кровообіг.

Це призводить до застою лімфи з подальшим набряком ніг. Більше того, гіподинамія викликає тромбофлебіт (запалення стінок вен, через якого утворюються тромби). При цьому найбільшому ризику піддаються пасажири економ-класу, передає "РИА Новости".

Відзначається, що в таких випадках необхідно надягати компресійні панчохи, регулярно прогулюватися по салону і пити більше води.

Новини
Шість континентів без літаків: українець здійснить унікальну навколосвітню подорож

Тривалі перельоти несуть у собі небезпеку

Тривалі перельоти несуть у собі небезпеку

Зокрема, вчені з бразильського Федерального університету Мінас Жерайс попередили, що тромбофлебіт може розвинутися і через кілька тижнів після рейсу.

Крім того, під час перельоту космічне і сонячне випромінювання можуть пошкодити клітинну ДНК. Якщо пошкодження сильні, тканини не встигають регенеруватися і в генах відбуваються мутації. Це призводить до проблем зі здоров'ям і поведінкою.

Також зміна часових поясів при тривалому перельоті може збити внутрішній годинник організму. Внаслідок цього пасажир відчуває втому і безсоння. Ці порушення безпосередньо послаблюють імунний захист і роблять організм вразливим для інфекцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, австралійська авіакомпанія Qantas Airways запускає найдовший авіарейс у світі. Так, літак без пересадок буде слідувати із Сіднея до Лондона.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Гаврилова Елена
Гаврилова Елена
Моя иcкрeнняя блaгoдарнocть всeм тем, ктo пoказал мнe чудo-cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/p3soygs Просто пpoйдя пpостoй опрoс полyчилa пoчти полугoдовyю заpплaту)) Пoльзуйтecь, покa ещe eсть вoзмoжноcть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини