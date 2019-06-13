З'ясувалася несподівана небезпека тривалих перельотів

Учені прийшли до висновку, що тривалі перельоти викликають гіподинамію. Якщо провести більше трьох годин у сидячому положенні, судини й артерії перетискаються і порушується кровообіг.

Це призводить до застою лімфи з подальшим набряком ніг. Більше того, гіподинамія викликає тромбофлебіт (запалення стінок вен, через якого утворюються тромби). При цьому найбільшому ризику піддаються пасажири економ-класу, передає "РИА Новости".

Відзначається, що в таких випадках необхідно надягати компресійні панчохи, регулярно прогулюватися по салону і пити більше води.

Тривалі перельоти несуть у собі небезпеку

Зокрема, вчені з бразильського Федерального університету Мінас Жерайс попередили, що тромбофлебіт може розвинутися і через кілька тижнів після рейсу.

Крім того, під час перельоту космічне і сонячне випромінювання можуть пошкодити клітинну ДНК. Якщо пошкодження сильні, тканини не встигають регенеруватися і в генах відбуваються мутації. Це призводить до проблем зі здоров'ям і поведінкою.

Також зміна часових поясів при тривалому перельоті може збити внутрішній годинник організму. Внаслідок цього пасажир відчуває втому і безсоння. Ці порушення безпосередньо послаблюють імунний захист і роблять організм вразливим для інфекцій.

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