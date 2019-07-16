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З'ясувалася несподівана небезпека мобільних телефонів

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Світло мобільних пристроїв у темний час доби викликає тягу до солодкого і призводить до набору ваги.

Так, учені з університетів Страсбурга й Амстердама встановили, що всього однієї години світлового впливу досить, щоб у лабораторних щурів посилився апетит і на наступний день тварину більше тягнуло до шкідливих продуктів, пише The Daily Mail.

За їхніми словами, уся справа у зміні гормонального фону. Також клітини сітківки чутливі до синього світла (саме таке використовувалося в експерименті).

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"Викликає тривогу!" Названа нова небезпека смартфонів

З'ясувалася несподівана небезпека мобільних телефонів

Ілюстративне фото

Вони нібито безпосередньо передають інформацію у відділи мозку, що регулюють апетит, сон, обмін речовин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 50% молодих людей у віці від 12 до 35 років по всьому світу ризикують у перспективі втратити слух через занадто гучне звукове оточення. Причиною тому у більшості випадків є прослуховування музики на смартфонах і плеєрах.

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