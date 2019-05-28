З'ясувалася несподівана користь спеки

Під впливом спеки у жінок спостерігається збільшення продуктивності праці.

До такого висновку прийшли німецькі вчені. Так, представниці слабкої статі починають краще справлятися з арифметичними і словесними завданнями. При цьому вигода від підвищення температури більша, ніж підсумкові втрати продуктивності у чоловіків, повідомляє "Лента.ру".

У дослідженні взяли участь 500 чоловіків і жінок, які при різній температурі повітря проходили низку тестів на когнітивні, математичні і вербальні здібності.

Спека Ілюстрація

Температура під час експерименту змінювалася з 16 градусів до 32 градусів. Учасники додавали двозначні числа без калькулятора, складали слова з випадкового набору букв протягом п'яти хвилин і вирішували логічні завдання.

Показано, що жінки краще справлялися з поставленими завданнями при більш високій температурі, а чоловіки – при більш низькій. При підвищенні температури чоловіки краще виконували логічні вправи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другій половині червня в Україну прийде аномально спекотна погода, яка протримається і в наступному місяці.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся