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З'ясувалася несподівана користь спеки

1.1тЧитати матеріал російською

Під впливом спеки у жінок спостерігається збільшення продуктивності праці.

До такого висновку прийшли німецькі вчені. Так, представниці слабкої статі починають краще справлятися з арифметичними і словесними завданнями. При цьому вигода від підвищення температури більша, ніж підсумкові втрати продуктивності у чоловіків, повідомляє "Лента.ру".

У дослідженні взяли участь 500 чоловіків і жінок, які при різній температурі повітря проходили низку тестів на когнітивні, математичні і вербальні здібності.

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Спека

Спека

Ілюстрація

Температура під час експерименту змінювалася з 16 градусів до 32 градусів. Учасники додавали двозначні числа без калькулятора, складали слова з випадкового набору букв протягом п'яти хвилин і вирішували логічні завдання.

Показано, що жінки краще справлялися з поставленими завданнями при більш високій температурі, а чоловіки – при більш низькій. При підвищенні температури чоловіки краще виконували логічні вправи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другій половині червня в Україну прийде аномально спекотна погода, яка протримається і в наступному місяці.

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Німеччина
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Журавлева Алевтина
Журавлева Алевтина
Моя искpeнняя благодapноcть тoму, ктo пoкaзал мнe cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁89d78s6 Прocто пройдя опрoс пoлучилa почти пoлyгoдовую зaрплатy)) Пoльзуйтecь, пока еcть возмoжнocть=)
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