З'ясувалася несподівана користь сніданку

Вживання сніданку перед тренуваннями сприяє спалюванню вуглеводів і допомагає швидше засвоювати їжу після фізичної активності.

До такого висновку прийшли дослідники університету Бата у Великобританії, повідомляє "Лента.ру".

У дослідженні взяли участь 12 здорових чоловіків, які або снідали (вівсяна каша з молоком), або залишалися голодними перед годинною їздою на велотренажері. Часовий проміжок між сніданком і фізичною активністю становив дві години. У контрольній частині експерименту після сніданку добровольці відпочивали три години. В кінці експерименту у них вимірювали рівні глюкози в крові і глікогену в м'язах.

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Виявилося, що сніданок сприяє збільшенню швидкості спалювання вуглеводів, які зберігаються у вигляді глікогену у м'язах, під час вправ. Також спостерігалося падіння рівня цукру в крові. Крім того, прийом їжі до фізичної активності дозволяє прискорити перетравлювання їжі, що вживається після тренувань.

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