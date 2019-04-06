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Зубні пасти несуть велику небезпеку: вчені забили на сполох

1.1тЧитати матеріал російською

Асоціація щодо вжиття заходів на захист навколишнього середовища Agir pour ln Environnement вивчила склад 408 різних зубних паст і прийшла до висновку, що вони несуть у собі велику небезпеку для людей.

Дві третини зубних паст містять у складі в якості харчової добавки барвник – діоксид титану Е171, який вже був поставлений під сумнів, повідомляє "АіФ".

Вчені виявили небезпечний барвник у 271 зубній пасті, в тому числі в 25 біо-пастах і 29 зубних пастах для дітей.

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"Двоокис титану, який використовується через свої відбілюючі, матові і поглинаючі ультрафіолет властивості, нерідко представлений у формі нанорозмірного порошку. Тим не менш, ні в одній з відповідних зубних паст не вказується на упаковці, чи присутній у ній діоксид титану в стані наночастинок" – відзначили в асоціації.

На сьогоднішній день європейська влада ухвалює низку законів, які здатні регулювати склад зубної пасти, а також провести ще додаткові дослідження, необхідні для точної характеристики небезпеки Е171.

"Ми сильно схильні до впливу цієї речовини, тому що ми її частково ковтаємо, особливо діти, і тому що вона щодня контактує з нашим ротом, проникаючи крізь тонку слизову оболонку" – підкреслили вчені.

У результаті асоціація закликала заборонити використання TiO2 для всіх продуктів, які можуть потрапити в організм – це зубні пасти, а також ліки.

Зубні пасти несуть велику небезпеку: вчені забили на сполох

Раніше "МедОбоз" пояснював, як привчити дитину чистити зуби.

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