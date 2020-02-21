Знята з поїзда Київ – Москва жінка несподівано виявилася здоровою

У китаянки, яку зняли з поїзда "Київ-Москва" під Брянськом 21 лютого, не знайшли ні ГРВІ, ні коронавірусу.

Про це повідомило видання 360 tv.ru у Telegram. Раніше в "Укрзалізниці" підтвердили інформацію про те, що з поїзда №6 Київ – Москва зняли громадянку Китаю через виявлені в неї симптоми респіраторного захворювання.

Як уточнили у пресслужбі компанії, інцидент трапився під час проходження митно-прикордонного контролю на залізничній станції Суземка (РФ).

"З метою виключення підозри на коронавірус вагон поїзда, у якому подорожувала китаянка, було відчеплено на станції Брянськ", – зазначено на сайті.

"Основний склад потяга прибув до кінцевого пункту призначення – міста Москва. Зараз "Укрзалізниця" в координації з Центром громадського здоров'я МОЗ України, Міністерством інфраструктури та Державною прикордонною службою звернулася по офіційну інформацію до російської сторони", – йдеться у повідомленні.

Також в "УЗ" додали, що визначаються подальші дії щодо повернення потяга до України. Санітарні заходи будуть вжиті як щодо бригади, так і щодо рухомому складу поїзда.

Нагадаємо, 21 лютого, російські ЗМІ повідомили про те, що з поїзда Київ – Москва зняли пасажирку з підозрою на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 20 лютого, добовий показник тих, хто вилікувався від коронавірусу в материковому Китаї, вперше за тиждень перевищив 2 тисячі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!