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Знову в мавпи? Вчені зробили тривожне відкриття про людство

3.3тЧитати новину російською

Учені з Норвегії дійшли висновку, що люди почали різко "дурнішати".

Таке тривожне відкриття вони зробили, провівши аналіз результатів IQ-тестів 730 тисяч людей, які надійшли на військову службу у 1970-2009 роках, передає УНІАН.

Згідно з ним, за одне покоління рівень інтелекту падав у середньому на сім пунктів, що, відзначають вчені, дуже серйозний показник.

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У якості причин вчені розглядають екологічні проблеми, а також зміни способу життя. Мова, зокрема, йде про комп'ютерні технології.

Фахівці також з'ясували, що кожне десятиліття IQ падав на 1,23 бала, а за півтора століття зниження склало 14 балів. На думку експертів, при такій динаміці людина може з часом опуститися до рівня розвиненої мавпи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, людство може загинути в майбутньому від трьох найсерйозніших загроз - задухи, астероїда або ж дурості.

Місце
Норвегія
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