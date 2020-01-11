Знижує ризик передчасної смерті: названо нову користь популярного напою

Любителі пити чай мають у середньому менший ризик розвитку серцево-судинних захворювань та передчасної смерті.

Про таку користь популярного напою заявили китайські вчені. Результати їхнього нового дослідження опублікувало видання European Journal of Preventive Cardiology.

Зазначається, що упродовж 7,3 року науковці спостерігали за 100 902 китайцями, віком від 16 до 74 років, які раніше не мали онкозахворювань або проблем із серцем. Інформацію ж про споживання чаю отримували за допомогою анкет.

Регулярне пиття чаю знижує ризик передчасної смерті – вчені

Учасників такого наукового експерименту поділили на дві групи: ті, хто п'є чай менше трьох разів на тиждень або взагалі не споживає, а також ті, хто п'є його більше ніж тричі на тиждень.

Респондентів третьої категорії виявилося 31,6%. Більшість із них – чоловіки, які курять і зловживають спиртним.

Водночас серед любителів чаю 49% пили зелений, 8% – чорний, а 43% зізналися, що надають перевагу ароматизованому.

Крім цього, під час аналізу ризику розвитку захворювань або ж настання передчасної смерті вчені зважали на стать, вік, регіон і місце проживання учасників дослідження, рівень їхньої освіти й навіть сімейну історію хвороб. Респонденти також мали розповісти про шкідливі звички, фізичну активність, харчування, індекс маси тіла й стан серцево-судинної системи.

У любителів чаю на 20% менший ризик захворіти на атеросклероз vesty.co.il

Врахувавши всі ці фактори, науковці виявили, що у любителів чаю на 20% менший ризик захворіти на атеросклероз, ішемічну хворобу серця чи отримати інсульт порівняно з тими, хто п'є його рідко.

Тоді як ризик передчасної смерті у них був менший на 15%. Так, підкреслили дослідники, очікувана тривалість життя після 50 років зросла на 1,26 року.

Цікаво, що значно менший ризик смерті й розвитку захворювань помітили в осіб, які регулярно пили саме багато чаю. Водночас у тих учасників дослідження, які у великій кількості споживали цей напій лише час від часу подібного зменшення ризиків не спостерігали.

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