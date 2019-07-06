Знімають стрес і головний біль: Супрун розповіла про користь поцілунків

Поцілунки приносять людям не лише моральне задоволення, а й певним чином корисно впливають на їх здоров'я.

Про це написала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook, вітаючи українців з Міжнародним днем поцілунку, який відзначається 6 липня.

Наприклад, поцілунки викликають викид нейромедіаторів, пов'язаних із задоволенням, так званих "нейромедіаторів щастя" – окситоцину, дофаміну і серотоніну. Завдяки їм поліпшується настрій, з'являється відчуття ейфорії та щастя.

"Окситоцин потрібен для відчуття довіри, бере участь в утворенні вибіркових уподобань і зміцнює імунітет. Є дослідження, які вказують, що саме через окситоцин зміцнюються стосунки і виникає міцна прихильність між партнерами", – пояснює Супрун.

Крім того, за її словами, поцілунки допомагають зняти стрес і полегшити тривожність. Вони, як і обійми, впливають на фізіологічні процеси, пов'язані з управлінням стресом і послаблюють його шляхом зменшення рівня кортизолу.

"Серед науково-популярних фактів про поцілунки є ще багато інших – наприклад, зменшення головного болю, зниження артеріального тиску, зменшення прояви алергічних реакцій і навіть схуднення. Або вплив поцілунків на рівень холестерину в крові. Але говорити про їх переважну доказовість ми не можемо через низьку якість доказів і невеликі вибірки в дослідженнях", – підкреслила в. о. голови МОЗ.

поцілунки Facebook Уляни Супрун

Разом з тим, Супрун закликала не забувати про ті небезпеки, які несуть поцілунки. Адже в процесі люди обмінюються слиною, а через неї можуть передаватися різні хвороби. Серед них – застуда, грип, мононуклеоз, герпетична інфекція, менінгококова хвороба, карієс. Щоб зменшити ризики передачі інфекцій, вона радить уникати поцілунків, коли хто-небудь хворий, цілуватися зі своїм постійним партнером, підтримувати гігієну порожнини рота і вчасно вакцинуватися. "Цілуйтеся так, аби ви були здорові й не хворіли", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії дитина потрапила до лікарні в результаті зараження герпесом від поцілунку. Її обличчя та все інше тіло покрилося кривавими ранами. Інцидент стався в англійському місті Солфорд, графство Великий Манчестер. 27-річна мати неодноразово зверталася до лікарів, однак тільки при третьому огляді медики діагностували у дитини герпес.

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