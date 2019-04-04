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Знайдуть і через три місяці: Супрун назвала найкраще місце для здачі аналізів Зеленським і Порошенком

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В. о. міністра охорони здоров'я України на тлі суперечок кандидатів у президенти, де краще пройти аналізи на алкоголь і наркотики, натякнула, що точні результати можна отримати тільки на НСК "Олімпійський".

Як написала чиновниця в Facebook, для ґрунтовного дослідження необхідне специфічне обладнання, яке є тільки в антидопінговому центрі олімпійського комітету.

"Коли потрібне достовірне підтвердження, чи вживає людина наркотики чи алкоголь, критично важливим є спосіб перевірки аналізів. Існує не так багато методів, які можуть дати правдиву оцінку результатів. І не так багато лабораторій, в яких є можливість ці методи використовувати", – зазначила Супрун.

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Аналізи

Аналізи

rim3.ru

Чиновниця наголосила, що процес дослідження повинен бути тривалим, а звичні тест-смужки не є достовірним показником.

"У спортивних змаганнях є практика збору зразків аналізів під наглядом експертів. Такі заходи здійснюються з метою уникнення фальсифікації або заміни аналізів", – зазначила Супрун.

Дослідити, за її словами, потрібно різні біологічні матеріали, які зберігають сліди алкоголю і наркотиків. Так, найімовірніше, ці речовини виходять із сечі і крові, а ось волосся і нігті можуть розповісти про таємниці людини навіть через кілька місяців.

"Коли увага всього суспільства прикута до аналізів – треба дуже добре розуміти, про що свідчитимуть їх результати. І про що ні", – підсумувала Супрун.

Нагадаємо, раніше у відеозверненні кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного главу держави Петра Порошенка пройти медичне обстеження, щоб довести, що серед них немає "алкоголіків і наркоманів".

Порошенко у відповідь запропонував Зеленському здати аналізи в медчастині НСК "Олімпійський", де шоумен призначив їх зустріч. Однак Зеленський на стадіон приходити відмовився. Спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков під час брифінгу заявив, що буде чекати Порошенка 5 квітня о 8 ранку в медичному діагностичному центрі Eurolab.

Зеленський і Порошенко

Зеленський і Порошенко

Replyua.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун дала поради для членів виборчих комісій, спостерігачів та команди екзит-полів про те, "як здорово пережити вибори".

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Особи
Уляна СупрунВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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