Знайдено засіб, який пригнічує рак: у чому суть

Міжнародна команда дослідників виявила новий протираковий білок LHPP.

Він запобігає неконтрольованій проліферації (розмноженню) злоякісних клітин у печінці, передає "Лента.ру".

"Існують гени-супресори пухлин, які кодують білки, що сприяють профілактиці перетворення клітин у злоякісні. Однак найчастіше всередині новоутворень вони стають неефективними, що прискорює розвиток раку і знижує шанси пацієнта на виживання", - сказано в матеріалі.

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У дослідженні вчені використовували мишачу модель гепатоцелюлярної карциноми, порівнявши активність чотирьох тисяч білків у здоровій і патологічній тканинах.

Продемонстровано, що введення додаткової ДНК, що кодує супресор, у пухлину у мишей зупиняло зростання злоякісної тканини і підтримувало правильне функціонування печінки.

Механізм впливу ферменту пояснюється тим, що він видаляє фосфатні групи, пов'язані з амінокислотою гистидином в білках. За його відсутності починається глобальне фосфорилювання, у результаті чого деякі сполуки стають онкогенними.

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