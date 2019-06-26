Знайдено спосіб уникнути зупинки серця

Відключення одного з генів здатне запобігти небезпечному для життя стану і врятувати пацієнтів, які в іншому випадку будуть спрямовані на пересадку серця.

До такого висновку прийшли вчені Медичної школи Стенфордського університету, які визначили зв'язок між роботою генів і серцевою недостатністю, повідомляє "Лента.ру".

Зокрема, дослідники проаналізували зразки тканини, взяті із більш ніж 300 сердець. Одна половина органів була вилучена у пацієнтів із серцевою недостатністю, спрямованих на пересадку, а інша – у донорів, чиї серця не підійшли для трансплантації. Були визначені відмінності в активності генів у кожному із двох типів зразків.

Хвороби серця Ілюстрація

Виявилося, що у клітинах серця у пацієнтів із серцевою недостатністю функціонувало менше сигнальних шляхів порівняно зі здоровими тканинами, проте в них було задіяно більше генів. До складу одного із таких шляхів входив фермент PPP1R3A, який, мабуть, грав важливу роль у переході від нормального серцебиття до порушеного. PPP1R3A бере участь у метаболізмі глюкози і пов'язаний із активністю багатьох інших генів, які забезпечують діяльність серця.

Виявилося, що блокування гена, що кодує PPP1R3A у мишей, захищало гризунів від серцевої недостатності, до якої вони були схильні.

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