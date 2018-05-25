УкрEngРус
Реєстрація
CityВідео

Знайдено спосіб перемогти невиліковний рак мозку

3.5тЧитати новину російською

Вчені Массачусетського технологічного інституту знайшли спосіб подолати рак мозку.

Стаття з результатами роботи опублікована в журналі Nature Communication, передає Lenta.

Дослідники використовували ліпосоми, забезпечені трансферінновимі "хвостами", які потрапляють в злоякісні тканини. Вони випускають ліки і вбивають більше клітин, ніж існуючі методи лікування.

Відзначається, що гематоенцефалічний бар'єр перешкоджає проникненню мікроорганізмів і токсинів з кровоносної системи головного мозку в нервові тканини, що ускладнює доставку ліків для боротьби з пухлинами головного мозку.

Новини
Світ накриє епідемія раку: вчені знайшли пояснення

За словами вчених, є клас препаратів - BET-інгібіторів, які пригнічують активність онкогенних білків і допомагає повернути гліомі чутливість до TMZ. Інгібітором є молекула JQ1. Її протипухлинна активність була доведена на клітинних культурах.

Вчені створили наночастинки, всередині яких знаходиться рідка фаза. Ліки можуть перебувати як в ній, так і всередині бішару. Частинки приєднані до поверхні молекули, що полегшують прохід через гематоенцефалічний бар'єр.

Дослідники використовували здорових мишей під час випробувань і гризунів, яким вводилися ракові клітини U87MG (людська) або GL261 (мишача гліома). Пухлини росли протягом двох тижнів після імплантації. Потім в кров гризунів вводилися наночастинки.

Тваринам без гліоми вводилися наночастинки з трансферрінових лигандами (Tf-NP) або з фолієвою кислотою (Fol-NP), після чого їх кількість в тканинах мозку спостерігалися за допомогою через отвір в черепі.

Tf-NP накопичувалися краще, ніж Fol-NP і наночастинки без лігандів. Tf-NP теж долали бар'єр у хворих мишей. Вчені довели, що наночастинки випускають всі ліки за 72 години.

Також, лікування використовували на мишах, які страждають від гліоми. Вони 5 днів отримували препарат. У тому випадку, якщо JQ1 і TMZ були упаковані в наночастинки, пухлина сильніше зменшувалася і довше сповільнювала своє зростання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські вчені знайшли спосіб активувати імунну систему для боротьби раком.

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "Обозреватель".

Теми
здоров'яДослідження вчених
Об'єкт
рак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

зарегистрироваться

Блоги медицини

Новини медицини