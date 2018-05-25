Знайдено спосіб перемогти невиліковний рак мозку

Вчені Массачусетського технологічного інституту знайшли спосіб подолати рак мозку.

Стаття з результатами роботи опублікована в журналі Nature Communication, передає Lenta.

Дослідники використовували ліпосоми, забезпечені трансферінновимі "хвостами", які потрапляють в злоякісні тканини. Вони випускають ліки і вбивають більше клітин, ніж існуючі методи лікування.

Відзначається, що гематоенцефалічний бар'єр перешкоджає проникненню мікроорганізмів і токсинів з кровоносної системи головного мозку в нервові тканини, що ускладнює доставку ліків для боротьби з пухлинами головного мозку.

За словами вчених, є клас препаратів - BET-інгібіторів, які пригнічують активність онкогенних білків і допомагає повернути гліомі чутливість до TMZ. Інгібітором є молекула JQ1. Її протипухлинна активність була доведена на клітинних культурах.

Вчені створили наночастинки, всередині яких знаходиться рідка фаза. Ліки можуть перебувати як в ній, так і всередині бішару. Частинки приєднані до поверхні молекули, що полегшують прохід через гематоенцефалічний бар'єр.

Дослідники використовували здорових мишей під час випробувань і гризунів, яким вводилися ракові клітини U87MG (людська) або GL261 (мишача гліома). Пухлини росли протягом двох тижнів після імплантації. Потім в кров гризунів вводилися наночастинки.

Тваринам без гліоми вводилися наночастинки з трансферрінових лигандами (Tf-NP) або з фолієвою кислотою (Fol-NP), після чого їх кількість в тканинах мозку спостерігалися за допомогою через отвір в черепі.

Tf-NP накопичувалися краще, ніж Fol-NP і наночастинки без лігандів. Tf-NP теж долали бар'єр у хворих мишей. Вчені довели, що наночастинки випускають всі ліки за 72 години.

Також, лікування використовували на мишах, які страждають від гліоми. Вони 5 днів отримували препарат. У тому випадку, якщо JQ1 і TMZ були упаковані в наночастинки, пухлина сильніше зменшувалася і довше сповільнювала своє зростання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські вчені знайшли спосіб активувати імунну систему для боротьби раком.