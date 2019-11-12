Вчені створили потужні ліки від раку

Вченим вдалося розробити препарат під назвою JHU083, який блокує метаболізм глутаміну, необхідного раковій пухлині для зростання.

Прорив у лікування онкології зробили фахівці Університету Джонса Хопкінса у США, передає MedicalXpress.

З'єднання змінює мікрооточення злоякісних новоутворень і робить їх більш уразливими для імунної системи. Препарат накопичується в тканинах пухлини. Як відомо, глутамін стимулює метаболічні шляхи, які викликають стрімке зростання новоутворень.

Препарат JHU083 вже протестований на мишачих моделях раку товстої кишки, лімфоми і меланоми. Виявилося, що з'єднання призводить до зменшення росту пухлин, а також поліпшення виживаності. При цьому у деяких мишей спостерігалася тривала ремісія. Причиною стала активація імунітету. Коли тваринам повторно вводилися пухлинні клітини, виникало відторгнення, що свідчить про формування потужної імунної пам'яті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали хворобу, яка з часом викликає рак.

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