Знайдено найкращий спосіб кинути палити

Американські вчені довели ефективність фінансової винагороди в боротьбі з палінням.

Зокрема, було проведено відповідне дослідження, в якому взяли участь близько шести тисяч чоловік, передає РІА Новини.

Деяким учасникам пообіцяли фінансову винагороду: тим, хто зможе утриматися від куріння протягом шести місяців, пообіцяли виплатити по 600 доларів.

Як і очікувалося, учасники, яким пропонували гроші, показали найкращі результати.

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