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Знайдено найкращий спосіб кинути палити

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Американські вчені довели ефективність фінансової винагороди в боротьбі з палінням.

Зокрема, було проведено відповідне дослідження, в якому взяли участь близько шести тисяч чоловік, передає РІА Новини.

Деяким учасникам пообіцяли фінансову винагороду: тим, хто зможе утриматися від куріння протягом шести місяців, пообіцяли виплатити по 600 доларів.

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Як і очікувалося, учасники, яким пропонували гроші, показали найкращі результати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландські вчені довели, що дівчата, які не знімають шкарпетки під час сексу, швидше досягають оргазму.

Місце
США
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