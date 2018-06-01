Знайдено ліки від найнебезпечнішого виду раку

У США завершується випробування протипухлинної вакцини DCVax-L, яка допоможе в боротьбі з агресивною гліобластомою.

У дослідженні взяв участь 331 пацієнт, передає MedicalXpress.

Людей розподілили на дві групи. У першій добровольці проходили стандартну хіміотерапію із застосуванням персоналізованої вакцини, у другій хіміотерапія була поєднана з плацебо. При цьому, згідно з протоколом випробування, тих, хто отримував вакцину, було вдвічі більше, ніж людей в контрольній групі.

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Крім того, будь-хто міг отримати вакцину, якщо його хвороба прогресувала після початкового лікування. Таким чином, досліджуване ліки, в кінцевому підсумку, отримали 90 відсотків учасників.

Зазвичай пацієнти з гліобластомою живуть, в середньому, менше 18 місяців після постановки діагнозу. В ході дослідження середня виживаність у добровольців становила трохи більше 23 місяців. При цьому 100 пацієнтів дожили до 40,5 місяця.

Після операції, в ході якої видаляють значну частину пухлини, злоякісні тканини піддають дії імунними клітинами - дендритними клітинами. Вони поглинають антигени гліобластоми, після чого їх вводять назад хворому. Лімфоцити в організмі пацієнта розпізнають антиген, що знаходиться на поверхні дендритних клітин, і атакують залишилися клітини пухлини, які мають той же самий антиген.

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