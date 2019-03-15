Знайдено ефективні ліки від смертельно небезпечних хвороб

Група учених із Бразилії і США створила молекулу SAMβA, яка зупиняє розвиток серцевої недостатності та поліпшує здатність органу качати кров.

Препарат був випробуваний на щурах. З його допомогою вдалося зупинити хворобу, а також поліпшити стан організму завдяки зміцненню м'язу серця, пише "Лента.ру".

Відзначається, що нова молекула володіє селективним впливом, тобто вона запобігає дисфункції мітохондрій, але безпечна для інших важливих процесів.

SAMβA також знижує концентрацію пероксиду водню у клітинах, присутність якого пов'язане з окислювальним стресом і пошкодженням клітинних компонентів, таких як білки, ДНК і ліпіди.

У щурів, у яких був викликаний інфаркт міокарда, молекула зупиняла розвиток серцевої недостатності і покращувала здоров'я порівняно з контрольною групою, в якій хворі тварини отримували плацебо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що забруднення повітря може бути причиною вдвічі більшої кількості смертей, ніж вважалося раніше. При цьому люди вмирають головним чином від серцево-судинних захворювань, спровокованих хронічною дією аерозолів.

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