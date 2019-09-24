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"Знайдемо спосіб позбутися": в МОЗ влаштували "терор" команді Супрун

1.2т Читати матеріал російською

Співробітники Міністерства охорони здоров'я України, які були найняті колишньою главою відомства Уляною Супрун, звернулися до прем'єр-міністра Олексія Гончарука через відкрите їх цькування з боку нової команди.

Про це повідомила в Facebook гендиректор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко.

Як уточнюють джерела LB.ua, стару команду просто "видавлюють" із міністерства. Так, на 24 вересня нібито було заплановано звільнення Литовченко і гендиректора Директорату медичних послуг Оксани Сухорукової.

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У МОЗ влаштували "терор" команді Супрун

У МОЗ влаштували "терор" команді Супрун

Відзначається, що чиновницям запропонували написати заяви за власним бажанням. Зробив це нібито заступник міністра Михайло Загрійчук.

Інформацію підтвердила і сама Литовченко. "В.о. міністра Михайло Загрійчук у присутності 50 співробітників двох директоратів пропонує генеральним директорам покинути свої посади добровільно, оскільки в команді не потрібні державні службовці, які мають власну професійно обгрунтовану позицію і висловлюють її в законний спосіб. У разі відмови нам обіцяють "знайти спосіб від вас позбутися", – сказано в опублікованому нею відкритому листі до Гончарука.

"Знайдемо спосіб позбутися": в МОЗ влаштували "терор" команді Супрун

Facebook Ірини Литовченко

"Знайдемо спосіб позбутися": в МОЗ влаштували "терор" команді Супрун

Facebook Ірини Литовченко

"Знайдемо спосіб позбутися": в МОЗ влаштували "терор" команді Супрун

Facebook Ірини Литовченко

"Знайдемо спосіб позбутися": в МОЗ влаштували "терор" команді Супрун

Facebook Ірини Литовченко

"Знайдемо спосіб позбутися": в МОЗ влаштували "терор" команді Супрун

Facebook Ірини Литовченко

При цьому, в зверненні написали, що Загрійчук нібито заявив про плани управляти міністерством "за поняттями, а не за вашими правилами".

"Українці мають право знати, що дії керівництва всередині міністерства кардинально відрізняються від того, що потрапляє в публічні заяви. У перший день роботи керівництво заявило, що продовження реформи охорони здоров'я – пріоритет і консолідована позиція Президента України, Верховної Ради України, уряду і Міністерства охорони здоров'я. в реальності робота міністерства фактично паралізована останні 3,5 тижні", – прокоментувала Литовченко лист у соцмережі.

За словами чиновниці, зараз керівництво МОЗ не підписує документи про закупівлю та постачання ліків для важкохворих пацієнтів; блокує закупівлі машин екстреної медичної допомоги в пілотних регіонах; призупинило процес автономізації Інституту раку, Інституту серця, Охматдиту та Інституту дитячої кардіології; блокує нормативні акти і необхідні рішення для нормальної роботи Національної служби здоров'я; не затверджує реєстр цін на ліки з нацсписку.

Автори листа попросили Гончарука втрутитися в ситуацію і захистити команду міністерства від політичного тиску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Міністерстві охорони здоров'я готують демарш через оцінювання, спрямоване на звільнення старої команди.

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Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Якась зграя скажених псів...
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