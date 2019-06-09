Зморшки, опіки і рак: Супрун розкрила загрозу популярного літнього релаксу

Неправильне засмагання на сонці призводить до утворення зморшок, сухості шкіри, опіків і навіть раку.

Про це попередила в Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Навіщо ці спроби захиститися від ультрафіолету? Він викликає мутації і цим збільшує ймовірність раку шкіри. Меланоцити можуть почати активно ділитися і перетворитися в меланому – агресивну пухлину, схильну до метастазів", – пояснила Супрун.

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Ультрафіолет, за її словами, сушить шкіру і руйнує компоненти матриксу шкіри, які забезпечують її пружність: гіалуронову кислоту і колаген, що називається фотостарінням.

Крім того, розповіла чиновниця, сонячні промені також активізують герпесвірус і призводять до почервоніння і свербіння шкіри.

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Вона також дала поради, як потрібно стежити за шкірою, щоб уникнути небажаних наслідків:

користуватися сонцезахисним кремом зі ступенем захисту SPF30 і фільтрами променів UVA і UVB;

перевіряти термін придатності сонцезахисного крему. Протягом всього року вибирати крем із захистом від ультрафіолету;

пам'ятати про правило чайної ложки – крем слід наносити по чайній ложці на кожну частину тіла;

вибирати засоби, що не містять парабенів;

перебуваючи під прямими сонячними променями, оновлювати крем кожні 2 години. Намагатися не засмагати з 10 ранку до 4 вечора;

носити закритий одяг, капелюхи і окуляри, оскільки крем не здатний повністю захистити шкіру від сонця.

"Це може здатися парадоксальним, але саме закритий легкий одяг із натуральної тканини і спеціальний спортивний одяг, який не пропускає ультрафіолет, краще врятують вас від опіку і перегріву, ніж оголена шкіра. Одяг на 27% зменшує ймовірність опіків", – зазначила Супрун.

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У разі отримання сонячних опіків чиновниця порадила негайно піти у тінь або приміщення і охолодити опік за допомогою прохолодного душу або компресу. Зменшити запалення, за її словами, також можуть ацетилсаліцилова кислота і парацетамол.

Відновитися після опіку, зазначила Супрун, допоможе велика кількість рідини, продукти, багаті фолієвою кислотою і каротиноїди: броколі, шпинат, печінка, морква, перець, смородина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла, що ягоди шовковиці, вишні та черешні є надзвичайно корисними і здатні врятувати від ожиріння і безсоння.

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