Зміцнюємо імунітет: чому вітамін D захистить від хвороб краще, ніж С

Традиційно вважається, що головним вітаміном, відповідальним за імунітет і посилення здатності організму чинити опір вірусам та інфекціям, є вітамін С. Саме тому, ледь відчувши перші симптоми застуди, ми закуповуємо лимони, відкриваємо баночку малинового варення і запасаємося препаратами, що містять цей вітамін. Однак останні дослідження вчених свідчать: незважаючи на безперечну важливість вітаміну С для організму людини, головну роль e посиленні здатності організму боротися з хворобами грає не він, а інший, незаслужено призабутий вітамін. Знайомтеся: вітамін D.

Вітамін D: кращий для імунітету

Якщо ви поставите собі за мету – неодмінно згадайте цілий ряд стереотипів щодо вітамінів. Наприклад, що вітамін D важливий для здоров'я кісткової системи, адже він необхідний як "помічник" для засвоєння кальцію. А вітамін С – головний вітамін, що захищає людину від застуд, грипу та інших захворювань дихальних шляхів.

Однак останні наукові дослідження вносять суттєві корективи у наші уявлення про вітаміни і їх властивості. Адже вони доводять: вітамін D набагато більш ефективний у запобіганні ГРВІ та грипу, ніж його більш розпіарений "побратим" - вітамін С. Більш того, вчені встановили: вітамін D недооцінювали і у плані позитивного впливу на інші позаскелетні функції.

Вітамін С VS Вітамін D

Отримання достатньої кількості вітаміну С, безумовно, важливе для здоров'я людини. Ось тільки ударні дози цього вітаміну ніяк не захистять вас від застуди. Історія про вплив вітаміну С на лікування застуд – міф, який народився у 1970-х роках. Автором його став дворазовий нобелівський лауреат Лайнус Полінг, який і відкрив вітамін С. Він же всіляко популяризував своє відкриття як головну панацею від застудних захворювань.

Однак подальші дослідження довели: вітамін С не здатний зменшити частоту застуд у населення. Тобто - не впливає на посилення імунітету. Натомість він задіяний в утворенні колагену і відновленні сполучних тканин, шкіри і кісток, а також покращує засвоєння заліза з рослинних продуктів.

Ось тільки додаткове вживання вітаміну С виправдано хіба у разі серйозних фізичних навантажень.

Вчені довели: на добу дорослій людині достатньо вживати 75-90 мг вітаміну С – і цю кількість ми спокійно отримуємо, просто дотримуючись здорового збалансованого харчування: вживаючи фрукти (полуницю, диню, помідори, смородину, ківі, цитрусові) і овочі (зелені листові овочі, цвітну капусту, брокколі і брюссельську капусту, зелену цибулю, гострий і солодкий перець).

При цьому "передозування" вітаміном С загрожує неприємними наслідками. У чоловіків воно удвічі збільшує ризик появи каменів у нирках, а тривале вживання понад 2 г вітаміну С на добу може спровокувати у людини нудоту, діарею, блювоту, головний біль і безсоння.

Зовсім інша ситуація – з дефіцитними вітамінами і мікроелементами. В Україні серйозною проблемою є дефіцит йоду і вітаміну D. І заповнення їх нестачі значно покращує стан організму і самопочуття людини.

Зокрема, у США ще у 2009 році проводилося масштабне дослідження, покликане вивчити зв'язок між рівнем вітаміну D в організмі і вразливістю людини до респіраторних інфекцій. Аналіз даних вибірки з 18 883 респондентів показав, що у людей із низьким рівнем вітаміну D в крові інфекції дихальних шляхів зустрічаються частіше, ніж у тих, у кого вміст вітаміну D в організмі вище. Особливо сильно цей зв'язок простежувався у людей, які страждають на хронічні обструктивні захворювання легень і астму. Більше того, ці захворювання безпосередньо залежать від нестачі вітаміну D в організмі.

І дослідження вчених змушують задуматися: якщо ми часто застуджуємося – можливо, нам просто не вистачає вітаміну D?

Так чи допоможе додатковий прийом вітаміну D полегшити перебіг і попередити ГРВІ та грип?

Дослідження і метааналізи останніх років показують, що так. І вітамін D набагато краще, ніж вітамін С, справляється зі зміцненням імунітету.

Так, метааналіз 2012 року, який включав в себе 5 рандомізованих клінічних досліджень, підтвердив доцільність використання вітаміну D для профілактики інфекцій дихальних шляхів – як то грип, пневмонія, ГРЗ. Пацієнти, які отримували вітамін D, хворіли на 42% рідше, ніж люди, що входили до контрольної групи.

І подібний позитивний ефект спостерігався як серед дорослих, так і серед дітей.

Більш новий і масштабний метааналіз був проведений у 2017 році. Він включав у себе аналіз даних вже 25 рандомізованих досліджень, в яких взяли участь 10 933 осіб.

Результати цього метааналізу показали зниження ризику гострої інфекції респіраторного тракту в середньому на 12%. Аналіз підгруп показав, що ефект більш виражений у групах, де від початку фіксувався більш низький рівень вітаміну D: у пацієнтів з дефіцитом після початку прийому цього вітаміну ризик захворювання знижувався на 70%.

Як впливає вітамін D на імунну систему?

Імунітет умовно ділиться на вроджений і набутий. Вроджена імунна система першою зустрічає патоген – і починає з ним боротися. Або "знайомить" патоген з набутою імунною системою – якщо сама не справляється з його нейтралізацією.

Набута ж імунна система виробляє більш специфічні антитіла до чужорідної речовини. І тим самим підсилює захист.

Так ось вітамін D у цій складній і вкрай важливій для існування організму системі виступає у ролі внутрішнього імуномодулятора. Він одночасно підсилює ефективність нашої вродженої імунної системи – і коригує відповідь набутої. Це дозволяє уникнути зайвого запалення, яке, як правило, ускладнює перебіг захворювань.

Вся справа у тому, що похідна вітаміну D є сигнальною молекулою у "спілкуванні" клітин імунної системи. Частково інфекційні або аутоімунні хвороби залежать від особливостей генів ферменту гідроксилази, відповідального за перетворення вітаміну D, рецептора вітаміну D і саму його наявність.

Так, при знижених рівнях вітаміну D погіршується синтез двох протимікробних та противірусних компонентів вродженої імунної системи: бета-дефінзину і каталецидину, знижується кількість імунних клітин, здатних "пожирати" шкідливі бактерії і віруси, порушується їх робота. З’являються надлишкові рівні протизапальних цитокінів – молекул, що "координують" узгоджені дії імунної, ендокринної та нервової систем у відповідь на патологічні впливи. Все це суттєво знижує ефективність імунної відповіді організму на інфекцію і взаємодію цих систем за нормальних умов.

А ось заповнення нестачі вітаміну D здатне істотно поліпшити імунну відповідь організму і підвищити його здатність опиратися вірусним і мікробним інфекціям.

Наскільки важливо забезпечувати організм необхідними дозами вітаміну D в Україні?

Надзвичайно важливо. Адже в нашій країні дефіцит вітаміну D відчувають 95% населення! Тобто, достатні рівні цього вітаміну зустрічаються лише у 5 осіб зі 100. Такими є дані масштабного популяційного дослідження, результати якого були опубліковані у 2012 році.

При цьому, рівень дефіциту вітаміну D у нашій країні такий, що, усупереч популярній думці, достатню кількість цього вітаміну ми не отримуємо навіть улітку, коли сонце найбільш активне. Середній рівень вітаміну D у крові людини у цю пору року в Україні становить 40,11 ± 0,99 нмоль/л. При тому, що організму необхідно практично вдвічі більше: оптимальний рівень вітаміну D становить 75-125 нмоль/л.

Чому українці отримують мало вітаміну D?

Вся справа у тому, що 85-90% вітаміну D в організм надходять під впливом сонячних променів. А якщо точніше – завдяки прямому потраплянню ультрафіолету типу В на шкіру.

Експерти запевняють: особливості географічного розташування України є такими, що інтенсивності ультрафіолету цього типу для синтезу вітаміну D достатньо лише у період з кінця травня по серпень. При цьому, важливий також час доби: вітамін D під впливом ультрафіолету синтезується лише в період між 10.00 і 15.00 годинами дня.

Щоб отримати добову дозу вітаміну D, людині в цей період досить щодня проводити на сонці 15-20 хвилин, без сонцезахисного крему і в одязі, що відкриває руки і ноги.

Здавалося б – що простіше?

Але тільки не в умовах сучасного життя.

Адже в розпал дня більшість з нас перебуває або в офісі, або в транспорті. Діловий дрес-код передбачає носіння закритого одягу. Більшість людей регулярно використовують сонцезахисний крем, який знижує синтез вітаміну D на 95%. А загазованість атмосфери великих міст виступає щитом на шляху ультрафіолету, що зводить синтез вітаміну D в організмі практично до нуля.

Реалії сучасного життя спровокували виникнення дефіциту вітаміну D навіть у куди більш сонячних країнах, ніж Україна. Наприклад, в Австралії гострий дефіцит або знижений рівень вітаміну D зустрічається у третини населення. В Україні ж, як уже згадувалося, від нестачі цього життєво важливого вітаміну страждають 95 осіб зі 100.

І єдиним способом для українців заповнити цю прогалину є прийом дієтичних добавок, що містять вітамін D від 2000 до 5000 міжнародних одиниць

Ми тільки починаємо усвідомлювати важливість вітаміну D для зміцнення нашого імунітету і боротьби з вірусними захворюваннями. Саме тому варто допомогти своєму організму протистояти різного роду вірусам та інфекціям, забезпечуючи його достатньою кількістю цього важливого вітаміну. Але покладатися тільки на дієтичні добавки, що містять вітамін D, не варто. Їх прийом буде ефективний у комплексі зі здоровим способом життя, правильним харчуванням і регулярними заняттями спортом. У комплексі ці складові допоможуть дійсно зміцнити наш імунітет – і стати практично невразливими для різного роду патогенів.

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