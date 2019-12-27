Журналіст викрив компанію-постачальника препаратів для діалізу в наживі на пацієнтах: подробиці

Журналіст Василь Апасов заявив, що компанія "Діавіта", яка забезпечує пацієнтів витратними матеріалами для перитонеального діалізу, використовує схему наживи на пацієнтах.

Як він написав на своїй сторінці в Facebook, "Діавіта" повністю монополізувала ринок, забравши на себе 99% всіх держзамовлень за матеріалами для діалізу. Однак, бере за це суму, яка на 30-40% вище реальної ринкової.

Журналіст з'ясував, що "Діавіта" торгує расходниками виробництва американської компанії "Бакстер Хелскеа".

transplantology.net

"Як вдалося досягти такого колосального бізнес "ефекту", запитаєте Ви? Так як і всюди в нашій країні. Компанія "Діавіта" розсилала всім держзамовникам діалізних розходників "темник", за яким ті виписували технічні умови конкурсних торгів (тендера). А деякі закуповувалися і зовсім по переговорній процедурі, без конкурсів", – зазначив він.

На виправдання, "схемачі" придумали міф про те, що нібито заміна виробника розчину для перитонеального діалізу – небезпечна для пацієнта, що виявилося не зовсім так. Або навіть зовсім не так.

"Мені вдалося дізнатися, що наші діти, (від року до 10 років), які отримували лікування в Охматдиті розходниками Baxter виїжджали після в Білорусію, де продовжували лікування вже розходниками Fresenius.

При цьому ніякої різниці вони не відчували! Цей факт говорить про те, що витратні матеріали Baxter не мали ніякої унікальності, а їх ціна штучно завищували для збагачення бенефіціарів злочинної схеми, які не гидують заробляти навіть на дітях", – написав Апасов.

За його словами, в Офісі генерального прокурора вже розслідують кримінальне провадження за статтею "шахрайство". У справі фігурують не тільки службові особи "Діавіти", але і ряд чиновників сфери охорони здоров'я, нефрологи Вінницької і Дніпропетровської областей, зокрема.

"З метою освіти, інформую, що ТОВ "Діавіта" володіє Сергій Костянтинович Ледин. Його комерційний директор – Сергій Хрістіченко, активно дружить з групами осіб, яких останнім часом все частіше стали називати просто – "соросятами". Варто пояснювати?

Як би там не було, але такі "американські проекти" як "Діавіта" до недавнього часу залишалися головними вигодонабувачами заборони на трансплантацію в Україні. Це тільки одна історія з сотень. Ціною в 600 млн в рік, ціною – в десятки і сотні життів наших громадян, включаючи дітей – в рік ...

Як зараз люблять говорити - ДумайТЕ", – підсумував журналіст.

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